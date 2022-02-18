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18 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 18 Şubat 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

18.02.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ile altın fiyatlarında son durum haftanın beşinci gününde de altın almak isteyen ya da ellerindeki altını bozdurmayı düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim sürüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 18 Şubat 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar gram altın bilezik fiyatları...

18 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 18 Şubat 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

18 Şubat altın bilezik fiyatları yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla altın bilezik alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dün, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında Şubat ayı faiz kararını Para Politikası Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmişti. Toplantının ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yüzde 14 olan politika faizinin sabit bırakıldığı duyurulmuştu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Şubat ayının üçüncü haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 18 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

18 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 Şubat Cuma günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 746,06 TL, satış fiyatı ise 770,44 TL oldu.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 Şubat Cuma günü 18 ayar altın alış fiyatı 605,01 TL, satış fiyatı ise 605,43 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 Şubat Cuma günü 14 ayar altın alış fiyatı 450,80 TL, satış fiyatı ise 543,41 TL oldu.

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