1800 gün ile emeklilik! Hemen başvuruyu yapın

Çalışanların emekli olabilmeleri için sigorta başlangıç gününe, prim sayısına ve çalıştığı yıla bakılmaktadır. Bu kıstaslar dikkate alınarak kişinin ne zaman emekli olacağı hesaplanır. SGK’nın belirlediği prim sayısını ve yaşı dolduranlar emekli olabilir. Peki 10 sene de 1800 gün prim ile emekli olabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte 1800 günde emekli olmanın şartları…

ÇALIŞMA GÜCÜNÜ KAYBEDENLERE EMEKLİLİK HAKKI

SGK nasıl ki emeklilik için genel şartları belirtiyorsa, özel durumlara da açıklık getirmiştir. Şöyle ki çalışan bir kişi iş gücünü belli oranda kaybettiyse erken emeklilik hakkı tanınıyor. Örneğin çalışan kişinin doğuştan bir engeli olması durumunda emekli olma süresi daha da kısalıyor.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Çalışma gücünü kaybeden veya doğuştan engeli bulunan kişiler malulen emekli olabiliyor. Bunun için aranan en önemli şart kişinin çalışma gücünde en az yüzde 60 oranına kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu alması gerekmektedir. Bu rapor devletin eğitim araştırma hastanelerinden alınmaktadır. Başvuru yaparken Bağ-Kur’lular maluliyet tespiti talebinde bulunurken il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurunun ardından yetkili hastaneye sevki gerçekleştiriliyor.

MALULEN EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI VAR MIDIR?

Çalışma gücünün en az yüzde 60’nı kaybeden kişilerin malulen emekli olmalarında yaş şartı aranmamaktadır. Bunun yerine 10 yıllık sigortalık süresi ve toplamda 1800 gün primin ödenmiş olması şartına bakılır. Ancak bunun da istisnası bulunuyor. Eğer kişinin engeli başka birinin sürekli muhtacına yönelik ise sigorta süresine bakılmaksızın 1800 gün yeterli oluyor. Elbette Bağ-Kur’luların GSS primi dahil herhangi bir borcunun bulunmaması da gerekiyor.

MALULİYET DURUM TESPİTİNDE SİGORTA SONLANDIRILMALI MI?

Maluliyet durum tespiti yapılırken sigortalılığı devam eden kişiler de sevk talebinde bulunabilir. Diğer bir deyişle maluliyet tespiti için sigortalılığı sonlandırmak zorunda olmadığınız gibi, işyeriniz varsa onu da kapatmak zorunda değilsiniz. Buradaki önemli husus şu: Bağ-Kur’luların malullük aylığı için işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra kendisi veya vekilinin başvuru yapması gerekiyor. Bu başvuru ile gelir, aylık, ödenek talep belgesinin SGK’ya sunulması şart.



