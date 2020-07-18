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1800 gün ile emeklilik yolu açıldı! Bu şartları sağlıyorsanız...

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.07.2020 16:36 | Son Güncelleme

Malulen emeklilik sağlık konusunda problemleri olan vatandaşlarımız için bir emekli olma yolu. Sigorta başlangıcından itibaren bir maluliyet durumu yaşayan bireylerin malulen emeklilik için sigorta kurumuna başvurduğunu biliyoruz. Peki, kimler malulen emeklilik için başvurabilir?

1800 gün ile emeklilik yolu açıldı! Bu şartları sağlıyorsanız...

Sigortalı olduktan sonra işinizi etkileyebilecek her türlü kalıcı sağlık problemleriniz malulen emekli olma konusunda bir delil niteliğindedir. Emeklilik konusunda en çok bahsedilen konulardan biri olan malulen emeklilik hakkında bilinen pek çok yanlış vardır. Kimlerin malulen emekli olabileceği ve malulen emekliliğin şartları gibi bazı konular hakkında sizin de sorularınız varsa bu yazıyı inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR? KİMLER MALULEN EMEKLİ OLABİLİR? HANGİ HASTALIKLARDA MÜMKÜN?

Malulen emeklilik, mesleğinizden kaynaklı sağlık sorunlarının size ekonomik olarak bir kayıp sağlamaması için oluşturulan bir emeklilik biçimidir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa göre sigortalı olduğunuz süreçte başınıza gelen, çalışma gücünüzü etkileyecek her türlü sağlık probleminin size verdiği kalıcı hasar %60 ve daha fazlasıysa malulen emekli olma hakkına sahip olabiliyorsunuz. Ancak bu tek başına yeterli olmuyor. Hastalığınız her ne olursa olsun bu %60 oranındaki kayıp kurumun sağlık kurulu tarafından da onaylanırsa malulen emekliliğiniz kesinleşiyor. Aldığınız maluliyete ilişkin belgelerle birlikte;

l En az 10 yıldır sigortalı olmanız ve 1800 çalışma gününü doldurmuş olmanız ve uzun gün primi olarak bu günlerin yatırılmış olması,
l Maluliyet nedeniyle çalıştığınız sigortalı işten zorunlu olarak ayrılmanız, faaliyetinize işveren tarafından son verilmesi veya görevden çıkarılmanız,
l Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adınıza ve hesabınıza bağımsız olarak çalışıyorsanız da kendi sigortanızdan dolayı kuruma genel sağlık sigortası, primi veya buna ilişkin mevcut borcunuzun bulunmaması gerekiyor.

Bu şartları sağlıyorsanız kuruma dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz.

MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURABİLİRİM?

Size en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı bir başvuruda bulunabilirsiniz. Bu yazılı başvurunun ardından sağlık kurumlarından maluliyetin doğrulanması adına sağlık kurulu raporu almanız gerekiyor. İncelenen raporlar sonucunda kurum, sizin malulen emeklilik şartlarına uyup uymadığınızı kontrol ediyor. Sonucunu yine müracaat ettiğiniz merkezden öğrenebiliyorsunuz.

MALULLÜK AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Malulen emeklilik için bağlanan aylık, kontrol muayenesi sonucunda maluliyet durumunun ortadan kalkmasının belirlenmesiyle kesilebilir. Sigortalıların 5510 sayılı kanun kapsamında yabancı bir ülkede çalışmaya başlamaları da aylığın kesilmesine sebep olur.

BORÇLANARAK MALULEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

1800 gün priminiz yok fakat %60 iş göremez raporunuz var mı? Malulen emekli olabilmeniz mümkün gözükmese de, SGK sizi engelli emekliliği için sevk edebilir. Böylece malulen emekli olamasanız da engelli emekliliğinden faydalanabilirsiniz. Sağlık kurumlarından aldığınız raporlar ve SGK belgeleriyle birlikte borçlanarak engelli emekliliğine başvurabilirsiniz.

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