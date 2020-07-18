1800 gün ile emeklilik yolu açıldı! Bu şartları sağlıyorsanız...

Sigortalı olduktan sonra işinizi etkileyebilecek her türlü kalıcı sağlık problemleriniz malulen emekli olma konusunda bir delil niteliğindedir. Emeklilik konusunda en çok bahsedilen konulardan biri olan malulen emeklilik hakkında bilinen pek çok yanlış vardır. Kimlerin malulen emekli olabileceği ve malulen emekliliğin şartları gibi bazı konular hakkında sizin de sorularınız varsa bu yazıyı inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR? KİMLER MALULEN EMEKLİ OLABİLİR? HANGİ HASTALIKLARDA MÜMKÜN?

Malulen emeklilik, mesleğinizden kaynaklı sağlık sorunlarının size ekonomik olarak bir kayıp sağlamaması için oluşturulan bir emeklilik biçimidir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa göre sigortalı olduğunuz süreçte başınıza gelen, çalışma gücünüzü etkileyecek her türlü sağlık probleminin size verdiği kalıcı hasar %60 ve daha fazlasıysa malulen emekli olma hakkına sahip olabiliyorsunuz. Ancak bu tek başına yeterli olmuyor. Hastalığınız her ne olursa olsun bu %60 oranındaki kayıp kurumun sağlık kurulu tarafından da onaylanırsa malulen emekliliğiniz kesinleşiyor. Aldığınız maluliyete ilişkin belgelerle birlikte;