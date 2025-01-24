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1800 gün prim ödendiyse alabiliyorsunuz! Sadece kadınlar içindi artık erkekler de alacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.01.2025 12:48
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Dul maaşında yeni bir düzenlemeye imza atıldı. Buna göre, dul maaşını sadece kadınlar değil; erkekler de alabilecek. Yeni düzenlemeye göre, vefat eden eşin en az 1800 gün prim ödemesi gerekiyor. Peki, şartlar neler? Dul maaşı nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...

1800 gün prim ödendiyse alabiliyorsunuz! Sadece kadınlar içindi artık erkekler de alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu yeni bir düzenlemeye imza attı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeye göre daha öncesinde sadece kadınların aldığı dul maaşını artık erkekler de alabilecek.

ERKEKLER DE DUL MAAŞI ALACAK

Sözcü'nün haberine göre, erkeklerin de dul maaşı alma kapsamına girmesi ile beraber sosyal güvenlik sisteminde yeni bir ayrıntı geliyor. Dul maaşı alınabilmesi için vefat eden eşin en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Bu şartın sağlanması kapsamında yaş sınırı olmaksızın SGK'ya başvurulabiliyor.

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Başvuru esnasında vefat eden eşin sigorta durumu ve prim gün sayısı ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek ve ek sosyal haklardan faydalanabilmek için bazı yaş kriterlerin aranabileceği söyleniyor.

DUL MAAŞLARI NE KADAR?

para para para para

Erkeklerin de dul maaşı alacağının öğrenilmesi sonrası dul maaşlarının nasıl hesaplanacağı ise merak edilmeye başlandı.Buna göre, vefat eden eşin sigorta statüsüne göre ve aldığı maaşın yüzdesinde göre dul maaşı belirleniyor.

2025 yılının başlaması ile beraber tüm maaşlar zamlanırken; dul ve yetim aylıkları da güncellendi. İşte hesaplamaya göre maaş oranları:
%75 oranında dul maaşı alanlar için:
SSK veya Bağ-Kur: 10.852 TL
Emekli Sandığı: 14.713 TL

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%50 oranında dul maaşı alanlar için:
SSK veya Bağ-Kur: 7.234 TL
Emekli Sandığı: 9.808 TL
%25 oranında yetim maaşı alanlar için:
SSK veya Bağ-Kur: 3.617 TL
Emekli Sandığı: 4.904 TL

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ERKEKLER NASIL BAŞVURACAK?

Yeni düzenleme kapsamında dul maaşı almak isteyen erkekler, gerekli belgelerle birlikte en yakın SGK müdürlüğüne başvurabilir. Başvuru sırasında, vefat eden eşin sigorta bilgileri ve diğer belgeler detaylı şekilde inceleniyor. Bu yenilik, eşlerini kaybetmiş erkeklere ekonomik anlamda önemli bir güvence sağlayacak.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
sgk maaş dul
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