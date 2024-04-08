FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 186 bin TL'lik borcu 50 bin TL ile kapattı! 'Hesaplamak 5-6 saat sürdü' Yüzlerce kişi borçtan kurtuldu

186 bin TL'lik borcu 50 bin TL ile kapattı! 'Hesaplamak 5-6 saat sürdü' Yüzlerce kişi borçtan kurtuldu

08.04.2024 12:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da fırının yaklaşık 186 bin lira değerindeki veresiye defteri, 5 hayırseverin desteği ve iş yeri sahibinin iyiliğiyle 50 bin TL’ye satın alındı. 6-7 yıllık veresiye defterinin kapatılmasıyla yaklaşık 600 vatandaş borçtan kurtuldu.

186 bin TL'lik borcu 50 bin TL ile kapattı! 'Hesaplamak 5-6 saat sürdü' Yüzlerce kişi borçtan kurtuldu

Sağlık Mahallesinde faaliyet gösteren bir fırın dükkanında bulunan 6-7 yıllık veresiye defterini gören hayırsever Mahmut Alan, iş yeri sahibi Şeref Yüksel ile görüştü. İş yeri sahibinden defterin tamamının hesaplamasını isteyen Mahmut Alan, ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak isteyen 5 esnafa da aracı oldu. Fırın dükkanının sahibi Şeref Yüksel ile görüşen Alan, defterdeki borcun kapatılacağını ifade etti. İş yeri sahibi Şeref Yüksel ve hayırsever Mahmut Alan’ın yaptığı görüşmenin ardından 186 bin liralık veresiye defteri 50 bin liraya kapatıldı.

AW179324_04

"ÇAM SAKIZI ÇOBAN ARMAĞANI BİZİM DE BİR KATKIMIZ OLSUN İSTEDİK"

Ramazan ayında hayır yapmak isteyen esnafı geri çevirmediğini ve sadece 50 bin lira karşılığında 186 bin liralık borcu kapattığını söyleyen Şeref Yüksel, "Veresiye defteri 6-7 yıllık. Toplam 186 bin lira borç var. Borçları hesaplamak 5-6 saat sürdü. Allah razı olsun Mahmut abim aracı oldu. Çam sakızı çoban armağanı bizim de bir katkımız olsun istedik. Komple veresiye defterini devredeceğiz. Borçlulara hakkımızı helal ediyoruz. Alacak verecek yok. Yine ihtiyacı olana veresiye vermeye devam edeceğiz. Biz burada ekmek satıyoruz. Vatandaşın temel gıdası ekmek. Ekonomik durumlardan dolayı veresiye veriyoruz" dedi.

AW179324_01

"İHTİYAÇ SAHİPLERİ İLE HAYIRSEVERLERİ BULUŞTURUYORUZ"

Yaklaşık 9 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattıklarına dikkat çeken Mahmut Alan, "Bolu’da hiçbir vatandaşımızı deşifre etmeden, mahcup etmeden yardımlara aracılık ediyoruz. Bugüne kadar 9 milyon liraya yakın yardım toplandı. Bu Ramazan da da vatandaşlarımız 600 bin TL’lik yardımda bulundu. Biz bu yardımları yaparken kesinlikle para toplamıyoruz. Para da araya girmiyoruz. Bu çok önemli. İhtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz ve onları direkt yardım edecek kişilerle buluşturuyoruz" diye konuştu.

AW179324_02

"5 ESNAFIMIZDAN 50 BİN LİRA TOPLADIK"

Şeref Yüksel ile sohbet ettiği sırada veresiye defterini öğrendiğini anlatan Alan, "Defteri görünce ’Ne kadar borç çıkar?’ dedim. Borçları toplamamız 5-6 saat sürdü ve yaklaşık 186 bin liralık borç çıktı. ’Bu defteri kaça satarsın?’ dedim. Kendisi de ’Gönlünden ne koparsa’ dedi. Biz de 5 esnafımızdan 50 bin lira topladık. Sağ olsun Şeref abi de kabul etti. Çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

AW179324_03

"500-600 KİŞİ BORÇTAN KURTULDU"

Mahmut Alan, Şeref Yüksel’in cebinde parası olmayan kimseyi geri çevirmediğine de dikkat çekerek, "İyiliğinin karşılığını aldı. Yaklaşık 500-600 kişi borçtan kurtuldu. Çok güzel bir örnek oldu. İsim vermeden, kimseyi de üzmeden bu yardımları yapmak lazım. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW179324_05

AW179324_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkler akın akın Yunan adalarına koştuTürkler akın akın Yunan adalarına koştu
Mehmet Şimşek’ten KDV açıklamasıMehmet Şimşek’ten KDV açıklaması
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde değişiklik! Bireysel Emeklilik Sistemi'nde değişiklik!
Anahtar Kelimeler:
Bolu borç
En Çok Okunan Haberler
Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

İlk fatura İstanbul ve Ankara'ya kesiliyor!

İlk fatura İstanbul ve Ankara'ya kesiliyor!

İkinci el araba fiyatlarında 'sinyal' geldi!

İkinci el araba fiyatlarında 'sinyal' geldi!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde değişiklik!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde değişiklik!

Türkler akın akın Yunan adalarına koştu

Türkler akın akın Yunan adalarına koştu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.