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19-25 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

20.05.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19-25 Mayıs haftasının ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar ve alışveriş tutkunları merakla ŞOK aktüel ürünler kataloğunu beklemeye koyulmuştu. Peki ŞOK market şubelerinde ve Cepte Şok'ta geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalogda neler var? ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 19-25 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

19-25 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Tam kapanmanın bitişinin ardından alışveriş tutkunları ve ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar merakla ŞOK aktüel ürünler kataloğunu beklemeye koyulmuştu. ŞOK market şubelerinde ve Cepte Şok'ta geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalog yayınlandı. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

19-25 MAYIS ŞOK AKTÜEL KATALOĞU... ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında 1 litrelik Mis Ayran 5,50 TL'den, Molfix mega fırsat bebek bezi ise 89,95 TL'den tüketicinin beğenisine sunulmuştur. Kağıt havlu, dondurma ve Ice Tea de diğer aktüel ürünlerdir.

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Kataloğun ikinci sayfasında Karmen Antep Fıstıklı çikolata 5,95 TL'den satışa sunulmuştur. Eti Burçak Kurabi 3,50 TL ve Eti Browni Intense 5,75 TL'den satışa sunuldu. Kinder Pingui 4'lü fiyatı ise 6,50 TL olarak yer aldı.

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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandıBİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
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Şok
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