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19,4 milyar liralık net kâr! Sabancı Holding duyurdu

10.08.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı Holding'in yılın ilk yarısında konsolide net karı 19,4 milyar TL oldu. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, “Sürdürülebilirlikle bağlantılı yatırımlarımızı 2027 sonuna kadar 5 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye'de önümüzdeki 4 yılda yapılacak yaklaşık her üç rüzgar ve güneş santral yatırımından birini Enerjisa Üretim olarak hayata geçireceğiz” dedi.

19,4 milyar liralık net kâr! Sabancı Holding duyurdu

Sabancı Holding, bu yılın ilk yarısında kombine satışlarını 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 61 artışla 265,8 milyar TL seviyesine yükseltirken, konsolide net karı 19,4 milyar TL'ye ulaştı.

Özkaynak karlılığında iyileşme ve güçlü nakit yaratımı sayesinde bilanço yapısını kuvvetlendirmeyi sürdüren Sabancı Holding, faaliyet kârı içerisinde döviz gelirlerinin payını yüzde 30 seviyesine ulaştırırken, "yeni ekonomi" odaklı küresel büyüme stratejisi kapsamında da yatırımlarına kararlılıkla devam etti.

Sabancı, sürdürülebilirlikle bağlantılı yatırımlarını 2027 sonuna kadar 5 milyar dolara ulaştıracak.

"YATIRIMLARIMIZI İKİYE KATLADIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, 6 Şubat'ta yaşanan depremleri hatırlatarak, bu acı karşısında sahada insanların yanında olup, yaraların sarılmasına katkıda bulunmayı en büyük öncelikleri olarak gördüklerini bildirdi.

Tüm topluluk şirketleri ile birlikte büyük bir kararlılıkla bölgede yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Alper, "Topluluk olarak, Sabancı Gönüllülerimiz ve şirketlerimizle, tüm yaralar sarılıncaya kadar sahada olacağız." ifadesini kullandı.

Finansal sonuçları değerlendiren Alper, dinamik portföy yönetimi anlayışı ve başarıyla yürüttükleri dönüşüm stratejisi sayesinde bir yandan ana işleri büyütürken aynı zamanda topluluğa yeni büyüme alanları kazandırdıklarını anlattı.

Alper, geçen yıl açıkladıkları orta vadeli yol haritası doğrultusunda, yatırımlarını ikiye katlarken, banka dışı yatırımların yüzde 25'lik bölümünü mevcut iş kollarına yönlendirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzde 75'ini ise 'yeni ekonomi' olarak adlandırdığımız enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarında hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik ekonomisini, değer odaklı ekosistemleri güçlendirecek, tüm paydaşlarımıza kalıcı fayda sağlayacak çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu kapsamda, sürdürülebilirlikle bağlantılı yatırımlarımızı 2027 sonuna kadar 5 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz."

  • "Yenilenebilir elektrik kullanımımız arttı"

Cenk Alper, sözden aksiyona geçmeyi önceliklendiren bir yaklaşımın sürdürülebilir gelecek için hayati önem taşıdığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"2050 net sıfır hedefimiz doğrultusunda, Sabancı Holding olarak Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) ile koordinasyon halinde 2030 yılına kadar doğrudan karbon emisyonlarımızı en az yüzde 42 seviyesinde azaltacağız. 2025 sonunda ise holding olarak yüzde 15'lik azaltımı yakalamış olmayı amaçlıyoruz. 2022'de enerji tüketimimizde yenilenebilir payını artırmak için tüm şirketlerimiz çalışmalarını hızlandırdı. Bir önceki yıla kıyasla, yenilenebilir elektriğin toplam elektrik tüketimimize oranı 3 katın üzerinde arttı. Bazı şirketlerimiz şimdiden yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçti. Önümüzdeki yıllarda da yeni ekonomi alanında yatırımlarımızı sürdürürken bir yandan çevresel etkilerimize odaklanmaya devam edeceğiz."

"HER 3 RÜZGAR VE GÜNEŞ SANTRAL YATIRIMINDAN BİRİNİ BİZ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Sabancı Holding CEO'su Alper, topluluk şirketlerinin tüm yatırım süreçlerinde sürdürülebilirliği pusula olarak kabul ettiğini belirterek, yenilenebilir enerji portföyünü büyütecek yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi.

Geçen yıl 2021'e göre yüzde 30 daha fazla yenilenebilir elektrik ürettiklerini anımsatan Alper, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de önümüzdeki 4 yılda yapılacak yaklaşık her üç rüzgar ve güneş santral yatırımından birini Enerjisa Üretim olarak hayata geçireceğiz. Bu aynı zamanda Türkiye'nin kurulu rüzgar gücü kapasitesini sadece kendi yatırımlarımızla 4 yılda yüzde 10 oranında artırmak anlamına geliyor. Başlattığımız yatırım hamlesi kapsamında, sanayi ve yapı malzemeleri iş kollarımızda, ileri malzeme teknolojilerindeki gücümüzü pekiştiriyoruz. Kordsa İzmit tesisimizde, 22 milyon dolarlık yatırımlarımızın tümünü gelecek yıl devreye alacağız. Çimsa Mersin tesisimizde devam ettiğimiz, yaklaşık 42,5 milyon dolarlık kalsiyum alüminat çimento (CAC) yatırımımızı da bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Alper, Sabancı Ventures'in sürdürülebilir enerji kaynakları ve suyu kullanarak yeşil hidrojen üreten ekipmanlar geliştiren SunGreenH2 girişimine yatırım yaptığını kaydederek, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF Almost Ready to Fly programının bu dönemde ilk mezunlarını verdiğini, sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi fikirlerini ticari boyuta taşımayı amaçlayan 8 girişime tohum yatırımı gerçekleştirdiklerini anlattı.

"ÖRNEK PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Cenk Alper, Türkiye'yi katma değerli üretimin merkezi yapacak bu yatırımların yanı sıra "Dünyanın Sabancı'sı" vizyonunu güçlendirecek adımlar attıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İklim teknolojilerinde yıkıcı inovasyonların parçası olma vizyonumuz doğrultusunda, farklı sektörlerde sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek için uyumluluk izleme ve içgörü yazılımı geliştiren, San Francisco merkezli PulsESG girişimine yatırımımızı tamamladık. Ayrıca, Kordsa'nın Asya Pasifik bölgesindeki ilk teknik merkezinin açılışını da bu dönem içerisinde gerçekleştirdik."

Alper, Sabancı Topluluğu'nun insan ve toplum odaklı pozitif etkisini artırma yolunda öncü ve örnek projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini belirterek, 2 yıl önce başlattıkları Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'nin Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüştüğünü bildirdi.

Cenk Alper, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, tüm topluluk şirketlerimizle Cumhuriyetimize sahip çıkmaya; Cumhuriyeti ve Atatürk değerlerini sahada çalışarak yüceltmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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