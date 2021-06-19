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19 Haziran Cumartesi gram, çeyrek ve yarım altın en kadar? Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ne?

19.06.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en büyük rekorunu kıran gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, son birkaç haftadır ani düşüşler yaşayarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda 522 TL’leri aşan gram altın, 19 Haziran Cumartesi sabahına yatay bir seyirle başladı.

19 Haziran Cumartesi gram, çeyrek ve yarım altın en kadar? Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ne?

Gram altın, 522 TL’lerin ardından 500 TL’nin de altına indi. Düğün sezonunun açılması ile birlikte yükselmesi beklenen gram altında ibre tersine döndü. Piyasaların ve Kapalıçarşı’nın kapalı olduğu hafta sonunda gram altın dünkü kapanışı ile aynı seviyelerde yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın 495 TL seviyelerinde hareket ederken, çeyrek altın ise 803 TL’den alınıyor, 821 TL’den satılıyor. Bin 606 TL’lere kadar gerileyen yarım altın ise bin 642 TL’den satılıyor. 3 bin 188 TL olan tam altının satış fiyatı ise 3 bin 255 TL’leri buluyor.

Cumhuriyet altını ise 3 bin 304 TL’den alınırken, 3 bin 354 TL’den satılıyor. Altının ons değeri ise bin 764 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

452 TL'den alınan 22 ayar bilezik ise 454 TL'den satılıyor. Altının kilogram değeri ise 56 bin 440 dolardan alınırken, 56 bin 449 dolardan satılıyor.

Kapalıçarşı'da 2,5'luk ziynet altın 7 bin 964 TL'den alınırken, 8 bin 91 TL'den satılıyor. 5'li ziynet altının alış fiyatı ise 16 bin 151 TL'yken satış fiyatı ise 16 bin 474 TL'leri bulabiliyor.

19 Haziran Cumartesi gram, çeyrek ve yarım altın en kadar? Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ne?

ALTIN Alış Satış

Ons 1.764,2200$ 1.764,5000$
Gram 495,5910 495,6700
Çeyrek 803,0000 821,0000
Yarım 1.606,0000 1.642,0000
Tam 3.188,6300 3.255,0000
Cumhuriyet 3.304,0000 3.354,0000

DÖVİZ Alış Satış

USD 8,7206 8,7540
EUR 10,3465 10,3892
GBP 12,0288 12,0891
CAD 6,9812 7,0232
DKK 1,3884 1,3967
SEK 1,0105 1,0166

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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