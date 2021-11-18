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19 Kasım BİM aktüel ürünler listesi! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

18.11.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta birbirinden farklı ürün gruplarını mağazaları aracılığıyla müşterileriyle buluşturan BİM, 19 Kasım 2021 Cuma günü için aktüel ürünler listesini paylaştı. BİM’de bu hafta Fakir elektrik süpürgesinden, buharlı ütüye, erkek bakım ürünleri, uygun fiyatlarla satılıyor.

19 Kasım BİM aktüel ürünler listesi! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

Bunların yanında BİM’in 19 Kasım Cuma günü için yayınlanan aktüel ürünler listesinde; deterjan hazneli mop, banyo taburesi, çocuklar için oyuncaklar, puset, ahşap satranç takımı, koparmalı boyama kitapları indirime girdi.

İşte BİM'in 19 Kasım 2021 Cuma günü için yayınladığı aktüel ürünler listesi...

Fakir Atria Elektrikli Süpürge 699 TL,
Fakir Buharlı Ütü 229 TL,
Fakir Erkek Bakım Seti 149 TL
Casilda Home 3 Katlı Tekerlekli Kurutmalık 169 TL,
Mr Green Deterjan Hazneli Mop 89,90 TL,
Casilda Home Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı 29,90 TL,
Vantuzlu Banyo Taburesi 32,90 TL,
Barbie Öğretmen Bebek 59,90 TL,
Uçar Oyuncak 38 Parça Kutulu Oyuncak Bloklar 24,90 TL,
Oyuncak Puset 19,90 TL,
Oyuncak Şato 39,90 TL,
Farklı çeşitlerde 10'lu Lisanslı Balon 4,90 TL,
Woodoy Ahşap Satranç Takımı 24,90 TL,
Polesie Jüpüter Spor Yarış arabası 27,90 TL,
Art Kinetik Kum Oyun Seti 19,90 TL,
Zıplayan Hamur Çeşitleri 9,90 TL,
Martı Çocuk Koparmalı Boyama Kitapları 4,50 TL,
Buldum Kutu Oyunu 29,90 TL,
Büyük Boy Hikâye Kitabı Çeşitleri 6,90 TL,

Kumtel Beyaz Ankastre set 1,999 TL,
Gaz emniyet güvenlik sistemli, otomatik kendinden çakmaklı Kumtel Beyaz Set Üstü Ocak 499 TL,
Modern Yemek Masası 399 TL,
Bench 299 TL, yemek Masası Sandalyesi 189 TL,
8 Bölmeli Dolap 299 TL,
Çekmeceli Ekmeklik 189 TL,
Kütahya Porselen kalitesiyle 12 kişilik ve 51 parçadan oluşan Rölyefli ve Fileli Porselen Yemek Takımı 479 TL,
Kaymaz Taban Yolluk 79,90 TL,

Hisap optima Granit Sahan ve Tava seti 169 TL,
Stantlı 4'lü Baharatlık 29,90 TL,
1 adet büyük, 6 adet küçük boydan oluşan Benante 7 Parça çerezlik Seti 29,90 TL,
Borcam kapaklı Dikdörtgen Borcam 34,90 TL,
Paşabahçe Azur Sürahi 16,90 TL,
Paşabahçe 2'li metal Kulplu Bardak 12,90 TL,
Lav 3'lü renkli Meşrubat Bardağı 12,90 TL,
Benante 3'li Oval Tabak 24,90 TL,
Farklı renklerde Hazneli Rende 8,90 TL,
Benante 3'lü Baharat Seti 27,90 TL,
4 L Kapaklı Kutu 12,90 TL,
Bambu stantlı Benante Siyah Beyaz Tuzluk Biberlik 27,90 TL.
Farklı renklerde Metal kaşıklık 19,90 TL,
Benante markası ile 6'lı Porselen Çay Tabağı 34,90 TL
Fakir rendeli Blender Seti 319 TL
Devrilmeye karşı emniyet sistemli, 3 ayrı güç seviyeli Kumtel Çift Taraflı Isıtıcı 169 TL,
Tek fiyat plastik ürünler: 4,50 TL

Kapüşonlu Lüks Eşofman Takımı 129 TL,
Süper soft Kadın Pantolon 44,90 TL,
Süpersoft Kadın Pijama Takımı 75 TL,
Süpersoft Kadın Mont 69,90 TL,
Letoon kısa Fermuarlı Erkek Polar 49,90 TL,
Letoon Uzun Fermuarlı Kadın Polar 54,90 TL,
Letoon Fermuarlı Çocuk Polar 39,90 TL
Welsoft Çocuk Uyku Bandı 5,90 TL,
Farklı numara seçenekleri olan Kadın Peluş Terlik Çeşitleri 24,90 TL,
Lüks Ev terliği 29,90 TL,
Welsoft Kadın Patik 8,90 TL,
Welsoft Çocuk Patik 7,90 TL,
Pullu Kız Çocuk Çanta 24,90 TL,
Welsoft Nakışlı Cüzdan 9,90 TL,
Lisanlı Çocuk Pijama Takımı 39,90 TL,
Erkek-Kadın Spor Ayakkabı 59,90 TL,
Kadın termal Tayt 22,90 TL,
Erkek El Çantası 29,90 TL

19 Kasım BİM aktüel ürünler listesi! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

19 Kasım BİM aktüel ürünler listesi! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

19 Kasım BİM aktüel ürünler listesi! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

19 Kasım BİM aktüel ürünler listesi! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

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