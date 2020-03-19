19 Mart petrol fiyatları ne kadar oldu?

Dün 29,19 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 24,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,59 artışla 26,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 23,53 dolardan alıcı buldu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel ekonomik resesyon riski, petrol piyasalarını da olumsuz etkiliyor.

Analistler, Kovid-19 salgınının yayılma hızının, ekonomiye etkilerine ilişkin endişeleri artırdığını, buna bağlı olarak petrol fiyatlarında tarihi düşüşlerin görüldüğünü belirterek, borsalardaki enerji devi şirketlerin fon ve hisselerindeki sert gerilemenin piyasalardaki paniği tırmandırdığını söyledi.

KAYNAK:AA

