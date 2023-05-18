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19 Mayıs’ı fırsat bilen tatil için oraya koştu! 3 günlük tatilde Bozcaada’da tek yer kalmadı: ‘Rezervasyonsuz gelmeyin’ uyarısı…

18.05.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle cuma günüyle beraber birleşecek olan 3 günlük hafta sonu tatili için işletmeciler, adaya gelecek olan tatilcilerin rezervasyonsuz gelmemesini istedi. Ada’da konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

19 Mayıs’ı fırsat bilen tatil için oraya koştu! 3 günlük tatilde Bozcaada’da tek yer kalmadı: ‘Rezervasyonsuz gelmeyin’ uyarısı…

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla cuma günüyle birleşecek olan 3 günlük tatilin gözdesi oldu.

Başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin, tercihlerini Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'dan yana kullandı. 3 günlük hafta sonu tatili nedeniyle Bozcaada'daki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

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İşletmeciler, yaklaşık 4 bin 500 kapasitelik resmi konaklama kapasitesi bulunan resmi olmayan tesisler ile hafta sonu 20 bine kadar günlük tatilciyi ağırlaması beklenen Bozcaada'yı tercih edecek olan tatilcilerin rezervasyonsuz gelmemesini istedi.

‘REZERVASYONSUZ GELMEYİN’ UYARISI

Bozcaada’da konaklama işletmeciliği yapan Eray Sarıoğlu, “Kendi işletmem dahil Bozcaada’daki konaklama tesislerinin hepsinde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Lütfen Bozcaada’mıza gelecek olan misafirlerimizin rezervasyonsuz bir şekilde gelmemelerini rica ediyoruz” dedi.

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Bozcaada’da fırıncı Selahattin Çiçek, “Hafta sonu adamız yoğun olacak. Biz de Bozcaada fırın olarak ekibimizle adamıza gelecek olan tatilcilerimizin, müşterilerimizin hizmetinde olacağız. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum” diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde rezervasyonlarının dolduğunu belirten başka bir işletme müdürü ise, yüzde 100 bir doluluk oranı olduğunu belirterek, adaya gelecek olan tatilcilerin keyifli bir hafta sonu tatili geçirmelerini diledi.


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