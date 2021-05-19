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19 Mayıs'ta EFT yapılıyor mu? 19 Mayıs'ta EFT ne zaman hesaba geçer, bankalar açık mı?

19.05.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 19 Mayıs Çarşamba Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gününde EFT yapmak isteyen vatandaşlar 19 Mayıs'ta EFT yapılıyor mu sorusunun yanıtını arıyor. Bankalar aracılığıyla işlem yapacak olan vatandaşlar ise bugün bankalar açık mı sorusunu araştırıyor. Peki bugün 19 Mayıs'ta EFT yapılıyor mu? 19 Mayıs'ta EFT ne zaman hesaba geçer? 19 Mayıs bankalar açık mı? İşte yanıtı...

19 Mayıs'ta EFT yapılıyor mu? 19 Mayıs'ta EFT ne zaman hesaba geçer, bankalar açık mı?

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı 19 Mayıs gününde EFT yapmak isteyen vatandaşlar 19 Mayıs'ta EFT yapılıyor mu, bugün bankalar açık mı sorularını merak ediyor. Peki bugün 19 Mayıs'ta EFT yapılıyor mu?

19 MAYIS'TA EFT YAPILIYOR MU? 19 MAYIS'TA EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Bugün yani 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da bankalar resmi tatillerde kapalı olan işletmeler arasında bulunmakta. Bu sebeple 19 Mayıs 2021 Çarşamba gününde bankalar kapalı olup hizmet vermeyecek.

Ayrıca farklı bankalar arası işlem olan EFT işlemleri de bir sonraki iş günü olacak olan 20 Mayıs 2021 Perşembe gününde hesaplara geçmiş olacak. Fakat aynı bankalar arası işlem olan havaleler resmi tatillerde de yapılabildiği için 19 Mayıs’ta da geçerli olacak ve aynı gün hesaba geçebilecek.

Banka şubelerinde işlem yapacak olan vatandaşlar dün yani 18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamamaları halinde bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü mesai başlangıcını beklemek durumunda kalacaklar.
Bankaların yanında kargo şubeleri, noterler, PTT’ler ve devlet daireleri de bugün 19 Mayıs tarihinde kapalı olacak.

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