19 sektörde istihdam yükseldi: En güçlü artış inşaatta

TEPAV’ın Mart 2026 İstihdam İzleme Bülteni verilerine göre, toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,2 oranında yükselerek 25,5 milyon seviyesine ulaştı. İncelenen 22 sektörün 19’unda istihdam artışı görülürken, imalat sanayisinde çalışan sayısı yüzde 2,4 oranında geriledi. En güçlü istihdam artışı 101 bin kişi ile bina inşaatı sektöründe kaydedilirken, en yüksek kayıp 65 bin 866 kişi ile giyim eşyası imalatında yaşandı.

SGK VERİLERİ VE TOPLAM İSTİHDAM

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan Mart 2026 İstihdam İzleme Bülteni, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine dayanıyor. Rapora göre mart ayında toplam sigortalı çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 artışla 25 milyon 525 bin 771 kişiye yükseldi. Aylık bazda bakıldığında ise istihdamda yüzde 0,3’lük artış gerçekleşti.

Bültende, emeklilik sonrasında çalışmaya devam eden ve Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyen çalışanların da istihdam hesaplamalarına dahil edilmesinin genel tabloyu daha kapsamlı hale getirdiği ifade edildi. Mart ayında SGDP kapsamında çalışan kişi sayısı 2 milyon 148 bin 621’e çıkarken, bu grubun toplam sigortalı istihdam içindeki payı yüzde 8,4 olarak kaydedildi.

SEKTÖREL DAĞILIMDA FARKLI SEYİR

Mart ayında incelenen 22 ana sektörün 19’unda istihdam artışı görülürken, imalat sanayisinde sigortalı ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,4 oranında azaldı. Buna karşılık inşaat sektöründe yüzde 6,9, tarım sektöründe ise yüzde 9,1 oranında artış kaydedildi.

Hizmet sektöründe ise genel eğilim pozitif seyretti. Sanat, spor ve eğlence faaliyetlerinde yüzde 9,4, gayrimenkul faaliyetlerinde yüzde 6,7, eğitim sektöründe yüzde 5 ve idari destek hizmetlerinde yüzde 4,5 oranında artış yaşandı. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,5, ulaştırma ve depolama faaliyetlerinde ise yüzde 3,4’lük yükseliş dikkat çekti.

EN YÜKSEK İSTİHDAM ARTIŞI İNŞAATTAN

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı 101 bin 308 kişilik artışla en fazla istihdam yaratan alan oldu. Bu sektörü 58 bin 871 kişiyle yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetleri, 42 bin 800 kişiyle perakende ticaret ve 40 bin 425 kişiyle bina hizmetleri ve çevre düzenlemesi faaliyetleri takip etti.