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Fintables

19 Şubat önemli ekonomi başlıkları: Konutta reel kayıp azalıyor

19.02.2025 09:41
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Konut fiyat endeksi, son aylarda reel bazda yükseliş trendine girdi, ancak yıllık bazda hâlâ enflasyonun gerisinde. Üç büyük ilde fiyat değişimlerine bakıldığında, Ocak ayında İstanbul’da konut fiyatları yüzde 3,0, Ankara’da yüzde 5,7, İzmir’de ise yüzde 4,9 oranında arttı. Yıllık bazda ise İstanbul ve İzmir’de yüzde 29,6, Ankara’da yüzde 36,6’lık bir yükseliş kaydedildi. Ancak yıllık enflasyon dikkate alındığında reel kayıp tüm illerde devam etti. Fintables, finans gelişmelerini aktarıyor...

19 Şubat önemli ekonomi başlıkları: Konutta reel kayıp azalıyor

19 Şubat Çarşamba günü Fintables Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor...

☑ Konut fiyat endeksi, son aylarda reel bazda yükseliş trendine girdi, ancak yıllık bazda hâlâ enflasyonun gerisinde.
☑ Koç Holding, yüksek faiz ortamı ve finansman giderlerinin baskısı nedeniyle net karda dramatik düşüş yaşadı. Yapı Kredi’deki zarar, finansallar üzerindeki en büyük olumsuz etken oldu.
☑ TAV Havalimanları, toplam yolcu sayısını %11 artırmasına rağmen yüksek yatırım harcamaları ve amortisman maliyetleri nedeniyle net kârında %27 düşüş kaydetti, ancak borçluluğunu kontrol altında tutarak 2025 için büyüme hedeflerini korudu.
☑ ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusunda kritik görüşmeler gerçekleşirken, Türkiye de barış sürecinde aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

AJANDA

Veri anlamında çok sakin bir gün bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

ABD Başkanı Trump'ın konuşma yapması bekleniyor. Barış sürecine ve tarifelere yönelik açıklamaları önemli olacak.

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KFE

Türkiye genelinde konut fiyatlarının kalite etkisinden arındırılmış değişimini izleyen Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 artarak 165,9 seviyesine ulaştı. Aylık bazda enflasyonun altında kalan artışlar uzun süre devam ettikten sonra, son aylarda fiyatlar reel anlamda yükselmeye başladı. Ocak ayında da bu eğilim sürdü ve konut fiyatları enflasyondan arındırıldığında aylık bazda reel olarak artış gösterdi. Yıllık bazda ise fiyatlar nominal olarak yüzde 31,9 yükselirken, reel anlamda yüzde 7,2 oranında geriledi. Bir önceki ay yıllık nominal artış yüzde 29,4 seviyesindeydi. Son bir yılda konut fiyatları enflasyona karşı değer kaybederken, son aylarda aylık bazda reel artışların görülmesi dikkat çekiyor.

Üç büyük ilde fiyat değişimlerine bakıldığında, Ocak ayında İstanbul’da konut fiyatları yüzde 3,0, Ankara’da yüzde 5,7, İzmir’de ise yüzde 4,9 oranında arttı. Yıllık bazda ise İstanbul ve İzmir’de yüzde 29,6, Ankara’da yüzde 36,6’lık bir yükseliş kaydedildi. Ancak yıllık enflasyon dikkate alındığında reel kayıp tüm illerde devam etti. Verilerin ardından XINSA (BIST-İnşaat) ve XGMYO (BIST-GYO) endekslerinde alımlar dikkat çekti. Bu iki endeksin en büyük oyuncuları Emlak Konut %7,53 değer kazanırken, Enka İnşaat %3,28 yükseldi.

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KOÇ HOLDİNG

Koç Holding, 2024 yılına dair finansal sonuçları dün duyurdu. Holdingin konsolide net kârı 1,3 milyar TL’ye gerileyerek 2023’e kıyasla %99’luk bir düşüş gösterdi. Faaliyet kârı %73 azalışla 87,3 milyar TL seviyesine inerken, majlarda daralma görüyoruz. Finansal sonuçlarda en belirgin baskı unsurları, yüksek faiz ortamının finansman giderleri üzerindeki etkisi, faaliyet kârlılığındaki zayıflama ve özellikle Yapı Kredi Bankası’ndan gelen olumsuz katkı oldu. 2024 sonunda net nakit pozisyonunu 911 milyon dolar seviyesine çıkaran Koç Holding, Mart 2025’te vadesi dolacak olan 750 milyon dolarlık eurobond ödemesine yönelik hazırlıklarını sürdürdü. Yatırım odaklı stratejisini sürdüren şirket, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi kapsamında 40 yıllık işletme hakkını almak için TechArt’a 178 milyon dolarlık sermaye katkısı sağladı.
Sektörel bazda bakıldığında, Tüpraş yüksek kapasite kullanımına rağmen düşen marjlarla zayıf bir sene geçirirken, otomotiv sektöründe artan rekabet ve fiyat baskıları iç pazarda kârlılığı sınırladı. Ford Otosan ihracat hacmini artırırken, Tofaş’ın üretim geçiş süreci ve Fiorino’nun üretimden kaldırılması nedeniyle ihracat hacmi %45 geriledi. Dayanıklı tüketim tarafında Arçelik, Türkiye’deki olumlu talep ve Whirlpool birleşmesiyle gelirlerini artırsa da, parite dalgalanmaları ve finansal giderler marjları baskıladı. Finans sektörü ise yüksek faiz ortamının etkisiyle zor bir yıl geçirdi ve Yapı Kredi, 15,65 milyar TL net zarar açıkladı. 2025 yılına yönelik beklentilerde, Ford Otosan’ın üretim kapasitesini artırarak 750 bin adede çıkarması, Arçelik’in marjlarını toparlaması ve Tüpraş’ın kapasitesini koruması öne çıkıyor. Yapı Kredi’de ise kredi büyümesinin enflasyonun altında kalması beklenirken, finansal göstergelerin kademeli olarak iyileştirilmesi hedefleniyor.

TAV HAVALİMANLARI

TAV Havalimanları, 2024 yılını finansal tablolarını açıklarken, 2025 beklentilerini paylaştı. Toplam yolcu sayısı yüzde 11 artarak 106,5 milyona, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 13 yükselerek 71,2 milyona ulaştı. Yolcu trafiğindeki büyüme özellikle Antalya, Ankara, İzmir ve Almatı havalimanlarında belirginleşirken, jeopolitik riskler nedeniyle yılın son çeyreğinde dış hat yolcu trafiğinde sınırlı bir yavaşlama görüldü. Antalya Havalimanı’nda devam eden 850 milyon euroluk yatırımın yüzde 96’sı tamamlandı ve Nisan 2025 itibarıyla yeni dış hat terminalinin hizmete girmesiyle kapasitenin 38 milyondan 65 milyona çıkması bekleniyor. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki 210 milyon euroluk genişletme yatırımları da yüzde 98 seviyesine ulaştı ve 2025’in ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Şirketin uluslararası operasyonlarında Kazakistan’daki Almatı Havalimanı dikkat çekmeye devam ediyor. 2024 yılında yolcu sayısını yüzde 20 artıran Almatı, büyüme potansiyeliyle ön plana çıkarken, 2025-2028 arasında 150-300 milyon euroluk ek yatırım planlanıyor. Almatı, Çin ile Avrupa arasındaki önemli bir kargo ve transit merkezi olma yolunda ilerlerken, uçuş destinasyonlarının iki katına çıkarılması bu büyümeyi destekleyen faktörler arasında yer aldı.

Finansal açıdan bakıldığında, şirketin cirosu yüzde 27 artışla 1,66 milyar euroya, FAVÖK ise 489 milyon euroya ulaştı. Ancak operasyonel giderlerdeki yükseliş ve amortisman maliyetlerindeki artış nedeniyle net kâr yüzde 27 düşerek 183 milyon euro olarak gerçekleşti. 2023’te 2024’e kıyasla 117 milyon euroluk tek seferlik kazanç vardı. Yüksek yatırım harcamalarına rağmen borçluluğunu kontrol altında tutan TAV, net borç/FAVÖK oranını 3,5 seviyesine çekmeyi başardı ve 2025 itibarıyla bu oranı 2,5-3,0 aralığına düşürmeyi hedefliyor. Borç ödeme öncesi serbest nakit akışı 154 milyon euroya yükselirken, faiz giderlerinde sınırlı bir gerileme yaşandı. Şirket, devam eden yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle 2024 yılı için temettü dağıtmama kararı aldı. 2025 yılında yolcu sayısının 110-120 milyon aralığında gerçekleşmesi ve FAVÖK’ün 520-590 milyon euro seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

ATIŞTIRMALIKLAR

  • ABD ve Rusya, Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi ve ilişkilerin hızla normalleştirilmesi için zemin oluşturma konusunda anlaşmaya vardı. Riyad’da dört buçuk saat süren görüşmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, iki tarafın da savaşı sona erdirmek ve ikili sorunları çözmek amacıyla üst düzey ekipler atayacağını duyurdu. Toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev; ABD tarafından ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelerek hem ikili ilişkileri hem de Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları ele aldı. ABD ve Rusya’nın Riyad’da yürüttüğü müzakereler devam ederken, Türkiye de barış sürecinde etkin bir rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin ABD, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşmesi muhtemel görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, ülkemizin güvenilir bir arabulucu olarak somut sonuçlar elde ettiğini ifade etti. Mart 2022’de doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapıldığını hatırlatan Erdoğan, Trump yönetiminin savaşı sonlandırma yönündeki politikası ile Türkiye’nin son üç yıldır yürüttüğü diplomasi çizgisinin örtüştüğünü belirtti.

  • Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 2024 yılını güçlü büyüme ile tamamladıklarını belirterek, enflasyonun düşüş trendine girmesinin bankacılık sektörü açısından olumlu etkiler yarattığını vurguladı. 2025 yılı için enflasyonun %19-29 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini belirten Akten, bu ortamda büyümenin hız kazanmasını ve yıl genelinde %3 civarında bir ekonomik büyüme gerçekleşmesini öngördüklerini dile getirdi. Faiz oranlarının önümüzdeki dönemde kademeli olarak düşmesini bekleyen Akten, kredi kartı takipteki alacaklarının da faiz indirimiyle normalleşeceğini düşündüklerini belirtti.

  • AG Anadolu Grubu Holding, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 900 oranında bedelsiz artırma kararı aldı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, mevcut 243,5 milyon TL olan ödenmiş sermaye, 2,19 milyar TL artırılarak 2,43 milyar TL seviyesine çıkarılacak. Artış, şirketin iç kaynaklarında bulunan sermaye düzeltme farklarından karşılanacak ve ortaklara bedelsiz pay olarak dağıtılacak.

Kaynak: Fintables

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