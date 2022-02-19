19 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Şubat 2022 Cumartesi

19 Şubat Cumartesi haftanın altıncı, hafta sonunun ilk gününde yarım, çeyrek, ons, gram altın güncel fiyatları, altın almak isteyen kişiler ile ellerindeki altını bozdurmayı düşünen veya yatırım yapmak konusunda düşünceleri olan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 19 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 19 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İşte 19 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları ve son rakamlar...

ONS ALTIN NE KADAR?

19 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde güncel Ons altın fiyatları şu şekildedir:

Alış fiyatı: 1.896,81 Dolar

Satış fiyatı: 1.897,18 Dolar

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın:

Gram altın alış fiyatı: 832,34 TL

Gram altın satış fiyatı: 832,45 TL

Cumhuriyet altın

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.410,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.479,00 TL

Çeyrek altın:

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.353,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.375,00 TL

Yarım altın:

Yarım altın alış fiyatı : 2.713,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.750,00 TL

Tam altın:

Tam altın alış fiyatı: 5.304,15 TL

Tam altın satış fiyatı: 5.407,38 TL

Ata altın:

Ata altın alış fiyatı: 5.492,00 TL

Ata altın satış fiyatı: 5.557,00 TL

