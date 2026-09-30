Fon krizinde kritik hamle: DDK devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım fonlarında yaşanan kriz ve tasfiye sürecinin araştırılması için Devlet Denetleme Kurulunu (DDK) görevlendirdi. DDK, fon işlemlerine yönelik inceleme ve denetim çalışmalarına dün gece itibarıyla başladı.

FON KRİZİ İÇİN İKİ AYRI ADIM

Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve iki saati aşkın süren toplantının ardından kapsamlı bir eylem planı hazırlandı. Tasfiye sürecinin koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Kurul, yatırımcıların hakları ve kamu yararını gözeterek tasfiye sürecini ve geri ödemeleri koordine edecek. Yatırımcıların alacakları ile fonların varlık ve likidite durumları belirlenecek.

DDK FON İŞLEMLERİNİ İNCELEYECEK

DDK ise denetçiler ve sermaye piyasası uzmanlarından oluşan bir ekiple fon işlemlerini geriye dönük mercek altına alacak. SPK, Borsa İstanbul ve ilgili kurumlardan gizli veya açık fiziki ve dijital belge ile kayıtlar doğrudan talep edilebilecek.

CNBC'e de yer verilen habere göre,incelemelerde şüpheli işlemler, olası ihmaller ve denetim mekanizmalarındaki aksaklıklar araştırılacak.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULACAK

DDK'nın hazırlayacağı idari soruşturma raporları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve gerektiğinde yetkili idari ve adli mercilere iletilebilecek.

DDK Başkanı Salih Tanrıkulu da denetimlerin sağlıklı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla Borsa İstanbul'daki görevinden ayrıldı.