FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fon krizinde kritik hamle: DDK devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu, yatırım fonlarında yaşanan kriz ve tasfiye sürecine ilişkin inceleme başlattı. DDK, fon işlemlerini ve denetimdeki olası aksaklıkları geriye dönük araştırırken, yatırımcılara yapılacak geri ödemeler Fon Koordinasyon Kurulu tarafından koordine edilecek.

Fon krizinde kritik hamle: DDK devreye girdi
Sariye Nur Dönmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım fonlarında yaşanan kriz ve tasfiye sürecinin araştırılması için Devlet Denetleme Kurulunu (DDK) görevlendirdi. DDK, fon işlemlerine yönelik inceleme ve denetim çalışmalarına dün gece itibarıyla başladı.

Fon krizinde kritik hamle: DDK devreye girdi 1

FON KRİZİ İÇİN İKİ AYRI ADIM

Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve iki saati aşkın süren toplantının ardından kapsamlı bir eylem planı hazırlandı. Tasfiye sürecinin koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Kurul, yatırımcıların hakları ve kamu yararını gözeterek tasfiye sürecini ve geri ödemeleri koordine edecek. Yatırımcıların alacakları ile fonların varlık ve likidite durumları belirlenecek.

Fon krizinde kritik hamle: DDK devreye girdi 2

DDK FON İŞLEMLERİNİ İNCELEYECEK

DDK ise denetçiler ve sermaye piyasası uzmanlarından oluşan bir ekiple fon işlemlerini geriye dönük mercek altına alacak. SPK, Borsa İstanbul ve ilgili kurumlardan gizli veya açık fiziki ve dijital belge ile kayıtlar doğrudan talep edilebilecek.

CNBC'e de yer verilen habere göre,incelemelerde şüpheli işlemler, olası ihmaller ve denetim mekanizmalarındaki aksaklıklar araştırılacak.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULACAK

DDK'nın hazırlayacağı idari soruşturma raporları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve gerektiğinde yetkili idari ve adli mercilere iletilebilecek.

DDK Başkanı Salih Tanrıkulu da denetimlerin sağlıklı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla Borsa İstanbul'daki görevinden ayrıldı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya dizel ihracat yasağını ekim sonuna kadar uzattıRusya dizel ihracat yasağını ekim sonuna kadar uzattı
Goldman Sachs’tan Brent için yeni tahmin: Gözler yıl sonundaGoldman Sachs’tan Brent için yeni tahmin: Gözler yıl sonunda

Anahtar Kelimeler:
ddk fon soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

Akaryakıtta bu gece büyük zam bekleniyor: Tabelalar sil baştan

Akaryakıtta bu gece büyük zam bekleniyor: Tabelalar sil baştan

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.