1915 Çanakkale Köprüsü, ENR dünya inşaat sektörü dergisinin kapağında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilen, inşaat çalışmaları DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, uluslararası alanda da takdir görüyor. Otoyol sathını oluşturacak 87 tabliyeden 81’inin montajı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü, kullanılan ileri teknolojiler ve üstün teknik özellikleriyle, uluslararası inşaat sektörünün referans yayınlarından Engineering News-Record’da özel bir bölüm ile yer aldı.

SON SAYIDA 10 SAYFA İLE TANITILDI

Türk şirketlerinin de ön sıralarda yer aldığı ve her sene yayınlanan "Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri" listesi ile tanınan Engineering News-Record’un (ENR) son sayısına damga vuran 1915 Çanakkale Köprüsü için 10 sayfalık özel bir bölüm hazırlandı. Köprü hakkındaki haberi hazırlamak için derginin kıdemli editörü Aileen Cho, Los Angeles’tan Çanakkale’ye gelerek, yetkililerden bilgi aldı ve proje sahalarını yerinde ziyaret etti.

18 MART 2022'DE AÇILACAK

Türkiye’nin batısında otoyol entegrasyonunu tamamlayacak ve İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturacak proje, dünyada inşaat sektörüne örnek olmaya devam ediyor. ENR’da geniş yer bulan projede her geçen gün sona yaklaşılıyor. 18 Mart 2022’de açılması planlanan 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde, otoyol tabliyelerinin montajı da büyük ölçüde tamamlandı.

Geçtiğimiz günlerde ENR’ın 2021 yılı Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi sıralamasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nin ortak müteahhitleri Limak 56. sırada ve Yapı Merkezi 68. sırada, Projenin Güney Koreli ortakları DL E&C 83. sırada ve SK ecoplant ise 62. sırada yer almıştı.

Kaynak: İHA



