FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükseliyor! 1 saatlik yol 6 dakikaya inecek

1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükseliyor! 1 saatlik yol 6 dakikaya inecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak; ülke ekonomisine, istihdama ve millete sağlayacağı katkı ile simgelerin köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye’nin marka projelerinden olduğunu söyledi.Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı'ndan seyahat süresinin 6 dakikaya kadar ineceğini de vurguladı.

1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükseliyor! 1 saatlik yol 6 dakikaya inecek

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nun 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de kapsayan 101 Km’lik Malkara - Çanakkale kesiminde yüzde 62.5’lik fiziki gerçekleşme sağlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamlanması ile toplam yıllık zaman tasarruf tutarının 465 milyon lirayı, akaryakıt tasarruf tutarının da 102 milyon lirayı bulacağını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, “Vatandaşlarımız projemiz ile zaman ve akaryakıttan yıllık toplam 567 Milyon lira tasarruf sağlayacak” dedi.

OTOYOLUN, KÖPRÜYÜ DE KAPSAYAN MALKARA-ÇANAKKALE KESİMŞNDE YÜZDE 62,5'LİK FİZİKİ GERÇEKLEŞME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, çalışmaları kesintisiz devam eden Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin; 88 km’si otoyol, 13 km’si bağlantı yolu olmak üzere 101 km uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Kesiminde ve bu kesim kapsamında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yüzde 62,5’lik fiziksel gerçekleşme sağlandığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ 'ORTA KORİDOR' GİRİŞİMİNİN BİR PARÇASI OLACAK

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin ulusal kalkınma hamlesi doğrultusunda hayata geçirilen yatırımın en önemli ayağı olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ilklerin projesi olduğunu ifade ederek, 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olacağının bilgisini verdi.
Bakan Karaismailoğlu, projenin tarihi İpek Yolunu canlandırarak ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ kapsamında, Türkiye’nin öncülük ettiği ‘Orta Koridor’ girişiminin bir parçası olacağını ve Pekin’den Londra’ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacağını söyledi.
Projenin hizmete girmesiyle birlikte İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükünün hafifleyeceğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Proje tamamlandığında ulusal ve uluslararası turizme de büyük katkılar sağlayacak. Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savaştepe Otoyolu’nun, İstanbul İzmir Otoyolu’na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak. Avrupa ülkeleri, Balkanlar, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de artacak” diye konuştu.

ÇANAKKALR BOĞAZI'NDAKİ 1 SAATLİK SEYAHAT SÜRESİ 6 DAKİKAYA İNECEK

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı'ndan seyahat süresinin 6 dakikaya kadar ineceğini de vurgularken, “Proje aynı zamanda Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanarak; bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkân sunacak” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ, PROJE İLE ZAMAN VE AKARYAKITTAN YILLIK TOPLAM 567 MİLYON LİRALIK TASARRUF SAĞLAYACAK

88 km otoyol, 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin hizmete girmesi ile mevcut bölünmüş devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 km’lik kısalma sağlayacağını ifade eden Karaismailoğlu, “Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin yapılması ile yıllık zamandan 465 Milyon lira, akaryakıttan da 102 Milyon lira olmak üzere toplamda 567 Milyon liralık tasarruf sağlanacak” dedi.

PROJE, İSTİHDAM KAPISI OLDU

Projede toplam 5 bin 597 personelin çalıştığının bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, projenin vatandaşa iş, aş olduğunu, sağladığı, sağlayacağı istihdam olanağı ve çeşitli sektörlere katacağı canlılık ile ülke ekonomisine çok önemli katkılar sunacağının altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu, “Tüm bu görkemi ile dünyanın gözünü diktiği köprü inşaatını yaparken, tarihe tanıklık ettiğimizin farkında ve sorumluluğundayız. İnanıyorum ki 2023 yılında açılması planlanan bu köprüyü kesintisiz sürdürdüğümüz çalışma tempomuz ile 18 Mart 2022 tarihinde milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA<br><div data-size="fluid" data-lazy="true" id="mynetads/28687765/mynet/genel/multiplex_1"></div>
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?
Bakan duyurdu: Türkiye ile Libya arasında önemli anlaşmaBakan duyurdu: Türkiye ile Libya arasında önemli anlaşma
Ayasofya parası nasıl alınır? Ayasofya parası nasıl alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı

Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı

Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!

Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları ne olacak?

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Fahiş fiyat' düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Fahiş fiyat' düzenlemesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! Türkiye ile Libya arasında önemli anlaşma

Bakan duyurdu: Türkiye ile Libya arasında önemli anlaşma

Haziran ayı dış ticaret endeksi açıklandı

Haziran ayı dış ticaret endeksi açıklandı

TESK Başkanı Palandöken, EFT ve havale dolandırıcılığına karşı uyardı

Uyarı geldi! EFT ve havale dolandırıcılığına dikkat

Emeklilik süresi değişti mi? Kısa çalışma ödeneği emeklilik süresini değiştirdi! Peki emeklilik süresi uzadı mı?

Kısa çalışma ödeneği emeklilik süresini değiştirdi!

İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu

İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.