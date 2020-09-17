1915 Çanakkale Köprüsü'nde halat montajı tamam! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak

Hizmete girdiğinde "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak; renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde saat 05.00'te başlayan geçici çalışma halatı montajının kuzey yönlü kısmı tamamlandı.

Saat 17.00'ye kadar kapalı kalması planlanan Çanakkale Boğazı, 14.30'da transit gemi geçişlerine yeniden açıldı.

Söz konusu çalışmayla Avrupa ve Asya kıtaları, ilk kez bir halatla birleştirilmiş oldu.

Köprünün güney yönlü çalışmaları 8 Eylül'de tamamlanmıştı.

KAYNAK:AA

