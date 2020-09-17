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  4. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde halat montajı tamam! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nde halat montajı tamam! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı'nda yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçici halat montajı, bu sabah başlayan kuzey yönlü çalışmayla tamamlandı.

Hizmete girdiğinde "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak; renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde saat 05.00'te başlayan geçici çalışma halatı montajının kuzey yönlü kısmı tamamlandı.
Saat 17.00'ye kadar kapalı kalması planlanan Çanakkale Boğazı, 14.30'da transit gemi geçişlerine yeniden açıldı.

Söz konusu çalışmayla Avrupa ve Asya kıtaları, ilk kez bir halatla birleştirilmiş oldu.

Köprünün güney yönlü çalışmaları 8 Eylül'de tamamlanmıştı.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yapılan diğer köprüler gibi ekonomiye ve bizlere ağır bedeller ödettirecek
çılgın Turkler yapmayın böyle şeyler canım heykel yapın siz ayıptır sahte tablo alın mesela tatile gidin...bol bol yalan söyleyin
Sende bir ülke kur, kurtar varsa böyle bir özelliğin seninde heykelini dikelim
sadece bayramlarda ve uzun tatiller dışında çokta kullanılmayacak bir köprü masrafının yükü vatandaşa yüklenecek diyerleri gibi ,sadece yapanı zengin eder geçiş garantisiyle birde ayakları suda buda geçiş yapan gemiler ve ayaklar için tehlikeli..
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