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1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?

19.02.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1915 Çanakkale köprüsünün yapımında çalışmalar sürerken vatandaşlar köprünün açılacağı tarihi ve geçiş ücretlerini merak ediyor. "Çanakkale köprüsü ne zaman açılacak?" "Çanakkale köprüsü geçiş ücreti ne kadar?" gibi sorular sorgulanırken, açılış için geri sayım da başladı. Peki 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak ve geçiş ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından canlı yayında 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında merak edilen sorular yanıtlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 2 milyar 545 milyon euroluk bir proje olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, köprüyle ilgili en çok merak edilen soruları cevaplandırdı. Köprünün açılacağı tarih ise merak konusu oldu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Covid-19pandemisine rağmen şantiyede çalışmalarda aksama yaşanmamıştı. Bu sebeple açılışı 18 Mart 2023'te açılması beklenen köprünün de hizmete girme tarihi bir sene erkene alınarak 18 Mart 2022 şeklinde açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak açılış tarihinin 26 Şubat olduğunu duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu ise, konuyla ilgili “3.697 milyar euro üretime etkisi var. 1.244 milyar lira zamandan kazanma, 1.044 milyar lira yakıt tasarrufu, çevre tasarrufu ise 26 milyon lira ve toplam 2.314 milyar lira kazanç sağlayacak. Her yıl emisyon tasarrufu yapıyoruz. Zamandan, yakıttan kazanıyoruz. Kaza maliyetlerinin ortadan kalkmasından kazanıyoruz” şeklinde konuştu.

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Ayrıca projenin kamu özel işbirliği ile birlikte yapıldığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, “Devletin kasasından bir kuruş çıkmadı. İki boğaz arasında geçiş yok. Yapılması gerekiyordu. Devlet olarak 2.545 milyar Euro hazırlayacak bütçemiz yok kısa sürede. Altyapı açığımı tamamlamam gerekiyordu. Bunun sebebiyle yap-işlet-devret, kamu özel işbirliği projeleri. Bunun finans modelidir. Yapım süresi ve işletme süresi vardır. Kamu açısından uygun projeyi seçiyoruz. İşletme süresi içindeki işletme maliyetleri de yüklenici tarafından yapılıyor. Avrasya Tüneli de aynı şekilde yapıldı... 1.250 milyon dolarlık projedir. Geçen sene geçiş sayıları eksik olanları 450 milyon lira verdik. Devlet verseydi hem 1.250 milyon Dolar çıkacak hem de her yıl 500 milyon lira işletme maliyeti olacaktı” diye konuştu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Projenin 2034 senesinde tamamen devlete aile olacağını söyleyen Bakan, geçiş ücretleri hakkında ise, “Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız” şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Recep Tayyip Erdoğan
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