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1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor! Türkiye'nin ihracatına hız katacak

17.03.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart'ta yani yarın gerçekleştirilecek. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, mesafeleri kısaltarak Türkiye'nin ihracatına hız katacak.

1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor! Türkiye'nin ihracatına hız katacak

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Kırmızı-beyaz renge sahip kuleleriyle Türk bayrağını temsil eden köprü, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olmak gibi birçok özelliğiyle de enlerin projesi olarak kabul ediliyor. Köprü 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya indirerek ciddi anlamda zaman tasarrufu sağlıyor.

Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerini kara yolu ulaşım projelerine entegre eden köprü, Türkiye'nin dünya ulaşım ve lojistik sektörleri açısından stratejik olan konumuna önemli bir altyapı desteği sunmuş olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü, bölge ekonomisine sağlayacağı önemli katkıların yanı sıra turizm, ulaşım ve nakliye sektörleri açısından da büyük önem taşıyor.

kopru

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TÜRKİYE'NİN İHRACATINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Fatih Şener, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi ciddi yatırımların, büyük boşlukları doldurarak, Türkiye'ye önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Araç geçiş sayısı hakkındaki ön yargılı tahminlerin doğru olmadığını ve her yatırımın kendi talebini oluşturduğunu belirten Şener, şunları kaydetti:

"'Bölgedeki mevcut trafik nedir' sorusu bizi yanlış yönlendirir. Çünkü mevcut trafik, mevcut imkansızlıkların sonucu olabiliyor. Örnek olarak, 'şu anda gemiyle şu kadar araç geçiyor. Köprü yapıldı da bu kadar araç geçer demek' gerçekçi değil. Çünkü geminin sıklığı, bekleme süresi gibi özellikler bu araç sayısını belirliyor. Bu tip yatırımlar ise bir süre sonra kendi talebini yaratıyor."

Şener, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sunduğu ulaşım kolaylığıyla, hiç gündemde olmayan bir ticaret hareketini tetikleyebileceğini aktararak, "Özellikle Trakya ekonomisini Ege'ye doğrudan ve daha hızlı bir şekilde bağlamak ülke adına ciddi bir fayda sağlayacaktır. Böylesine kolay bir yolun açılmasıyla iki bölgenin ekonomisi birbirini tamamlayıcı duruma gelebilir." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye'nin ihracatına da önemli katkı sağlayacağını ifade eden Şener, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ege'nin ihracatına baktığınız zaman bunların özellikle Balkanlara giden bir boyutu var. Bu ihracatı taşıyan araçlar daha çok İstanbul-İzmir otoyolunu kullanarak geliyorlardı. Şimdi ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecekler, bu da ihracata hız katacak."

Şener, nakliye sektöründe hızın çok önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün yanı sıra özellikle Trakya'da limana giden yollarda da yatırımlar var. Limana gelen yollardaki yatırımlarla süreç hızlandıktan sonra farklı bölgelerin ekonomiler birbirleriyle daha rahat entegre olur." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'dan, Romanya'dan gelen araçlar İstanbul'dan geçtiklerini kaydeden Şener, "İstanbul'u kat edip Ege'ye inmek yerine 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Ege'ye ulaşmak, nakliye sektörünün yanı sıra Balkanlar'dan Ege'ye turizmi de olumlu olarak etkileyecektir." şeklinde konuştu.

Bu arada, 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 kilometre güneyinde yer alan Sütlüce Köyü'yle Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi ise Tekirdağ'ın Malkara ilçesiyle Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine entegre ediyor. Proje ortalama 5 kilometrelik 1915 Çanakkale Köprüsü'yle 88 kilometrelik otoyolu ve 13 kilometrelik bağlantı yollarını kapsıyor. 5,5 yılda bitmesi öngörülen proje yaklaşık olarak 4,5 yılda tamamlandı. (AA)

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