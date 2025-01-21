'193 bin TL'yken bir yılda 393 bin TL oldu' Şikayet yağdı! 'İstediğimiz kadar zam yapabiliriz' cevabı aldı

Özel okul fiyatları uzun süredir gündemde. Bazı özel okulların fiyatlarına fahiş zamlar yapması çok sayıda velinin tepkisini çekerken bir yandan da dikkat çeken şikayetler geliyor. Veliler fahiş artışlı eğitim ücretlerinden şikayet ederken bir yandan da farklı isimler adı altında alınan ek ücretlere tepki gösteriyor. İşte özel okul ücretlerinde son durum ve gelen şikayetler...

Şikayetvar'da özel okullara yönelik kendilerine iletilen şikayetleri derledi. Özel okulların, eğitim ücretleri dışında kitap, kıyafet ve yemek gibi ek hizmetler için yüksek meblağlar talep etmeleri de şikayet konuları arasında yer aldı. Verilere göre öğrencilerin kaydını iptal ettiren veliler, ödedikleri ücretlerin iadesinde sorunlar yaşadıklarını platform üzerinden dile getirdi. Ödenen yüksek ücretler karşılığında bazı özel okulların derslik ve kütüphane gibi fiziksel olanaklarının yetersizliği de velilerin dile getirdiği konular arasında yer aldı. Öğretmenlerin sık sık değişmesi veya deneyimsiz olması ve okul idaresinin velilerle iletişimde yaşadığı problemler de dile getirilen sorunlar olarak kaydedildi.

Konuyla ilgili bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

“Geçen sene 50 bin TL ödediğimiz yemek ücreti bu sene yüzde 100 zamla 100 bin TL oldu. 2 sene önce başlanan ve etüt almadığımız halde etüt ücreti adı altında zorunlu olan 2023'de 9 bin TL, 2024'de 16 bin 500 TL ve bu sene 49 bin 500 TL ekstra ödeme talep ediliyor. 16 bin 500 TL'den bu fiyat yüzde kaç zamla 49 bin 500 TL'ye çekiliyor acaba?"

"DEVLETİMİZİN BELİRLEDİĞİ YÜZDE 55 ZAMMIN ÇOK ÜZERİNDE BİR ZAM"

“Oğlum 5. sınıfta. 2024 yılında 90 bin 738 TL eğitim ücreti, 59 bin 500 TL yemek, 19 bin 500 TL etüt ücreti olmak üzere toplam 169.738TL ücret ödedim. 2025 yılı için okulun sistemine 140 bin 737 TL eğitim, 100 bin TL yemek, 49 bin 500 TL etüt ücreti olmak üzere toplam 290 bin 237 TL ücret çıkardılar. 2024'ten 2025'e yüzde 70.9'luk bir zam oluyor. Devletimizin belirlediği yüzde 55 zammın çok üzerinde bir zam bu. Bunu yapma yönetimini ücretin bir kısmının adını etüt olarak koyup onun üzerine afaki zam yaparak kurtulmaya çalışıyorlar. Çocuğum okulun ders saatleri dışında ekstra bir etüde girmiyor. Yüzde 71'lik bir fiyat artışı hiçbir sektörde olmamıştır. Kabul edilemez"

"MEVZUAT GEREĞİ YÜZDE 54,8 ARTIRMA HAKLARI VARKEN YÜZDE 100 ARTIRMIŞLAR"

“Özel okulda okuyan iki oğlum var. Erken kayıt altında 165 bine kayıt ettirdiğimiz 1 çocuk fiyatı 330 bin TL'ye yükselmiş. Şöyle ki; geçen sene 89 bin TL olan eğitim ücretini mevzuat gereği yüzde 54,8 artırma hakları var iken yüzde 100 artırmışlar. Yine 19 bin 500 TL olan etüt ücretini mevzuat gereği yüzde 49,8 artırmaları gerekirken yüzde 150 artırmışlar. Yemek ücreti olarak da geçen sene 60 bin TL olan ücreti bu sene 100 bin TL belirlemişler. 06.01.2025 tarihinde okul müdürü ile yaptığım görüşmede ücret itirazımı ve özellikle yönetmelikte belirtilen öğrenim ücreti ile etüt ücretinin mevzuatla belirlenen fiyata getirilmesini talep ettim. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurumun bu şekilde keyfi hareket etmesi, mevzuata aykırı ücret talep etmesi düşünülemez."

"AİLELER MAĞDUR EDİLİYOR"

Çocuğumuzun 2. sınıf kayıt yenilemesi için uygulanan yüzde 100 civarındaki zammı ülkemizde hiçbir çalışan almadı. Aileler ne yazık ki mağdur ediliyor. Mevcut şikayetlere bakıldığında bu astronomik artışların tüm Türkiye genelinde uygulandığı görülüyor."

"KURUMA GÜVENSİZLİK YARATIYOR"

"Aynı eğitimi gören, aynı erken kayıt yenileme döneminde kayıt yenileme isteyen tüm ailelere aynı fiyat uygulanmalı. Ailelere sunulan kayıt yenileme fiyat tekliflerinde 300 bin TL ila 420 bin TL seviyelerinde değişiklik gösteren bir fiyat politikası uygulanıyor. Aynı sınıfta aynı eğitimi alan öğrenciler için önlerinde uzunca bir eğitim süreci varken aynı fiyat uygulanmalı ve aileler önlerini görebilmeli. Ayrıca ara sınıftan kayıt alınırken mevcut öğrencilere sunulan fiyatlardan çok daha düşük fiyatlarla öğrenci kayıt edildiği ortaya çıktı. Öncelik mevcut öğrencilere verilmesi gerekirken, yeni kayıtlara çok düşük fiyatlar sunulması, yine eğitimin uzun bir süreç olduğu düşünüldüğünde kuruma güvensizlik yaratıyor."

"FAHİŞ FİYAT UYGULANMAYACAK MADDESİ HİÇE SAYILIYOR"

"Geçen sene anaokulu için oğlumu 193 bin TL'ye yazdırdım. Bu sene erken kayıt için gittiğimizde, kademeli geçiş olduğu için önümüze çıkan fiyat 393 bin TL oldu. Fahiş fiyat artışı karşısında tepkilerimiz, 'Biz istediğimiz kadar zam yapabiliriz, yazdırmayın' tarzında oldu. 2025 MEB yönetmeliğine eklenen kademeli geçişlerde fahiş fiyat uygulanmayacak maddesi hiçe sayılıyor. Çocuklarımızın eğitimini değil, ticarethane olarak görmeleri, asgari ücret yüzde 30 artarken dolar kuru geçen seneden bu yana 2 lira arttı ama özel okul fiyatları yüzde 105 arttı. Artık gerçekten çok yazık." (DHA)