FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 198 firmaya 10 milyon lira 'fahiş fiyat' cezası

198 firmaya 10 milyon lira 'fahiş fiyat' cezası

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2020 11:07 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Reklam Kurulunun bu ay yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

198 firmaya 10 milyon lira 'fahiş fiyat' cezası

Ticaret Bakanı Pekcan, "28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünü denetledik." dedi.

Pekcan, ürünlerde fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak, "Reklam Kurulunun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı." diye konuştu.

198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası
Bakan Pekcan, "Reklam Kurulunun bu ay yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Bakan Varank'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamaBakan Varank'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ceza,

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

3 kamu bankasından kredi desteği

3 kamu bankasından kredi desteği

Dolar güne hareketli başladı... İşte ilk rakamlar

Dolar güne hareketli başladı... İşte ilk rakamlar

Bakan Pekcan duyurdu: Solunum cihazı ticareti ön izne bağlandı

Bakan Pekcan duyurdu: Solunum cihazı ticareti ön izne bağlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul etki alanındaki köprülerin rekonstrüksiyon ihalesi yapıldı

Kanal İstanbul'da yeni gelişme! 5 firmadan teklif geldi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2020: Nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2020: Nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Bakan Pakdemirli:Türkiye'nin gıda tedariğinde sorun yok

Bakan Pakdemirli:Türkiye'nin gıda tedariğinde sorun yok

Evden emekli maaşı ödemesi nasıl alınır? 65 yaş ve üstündekiler emekli maaşını evden alabilecek!

Evden emekli maaşı ödemesi nasıl alınır?

Bakan Varank'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama

Bakan Varank'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama

Bakan Selçuk açıkladı! 32 bin personel alımının 14 bini İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek

Bakan Selçuk açıkladı! 32 bin personel alımının 14 bini İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.