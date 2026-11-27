Tuğçelik Alüminyum'un da bünyesinde yer aldığı Nersan Holding, finansal yükümlülüklerini yeniden düzenlemek amacıyla konkordato sürecine başvurdu. Holding, ekonomik dalgalanmalar ve artan finansman giderlerinin etkisiyle bozulan kısa vadeli ödeme dengelerini yeniden kurmayı hedefliyor.

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 27 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, bağlı ortaklıkların yer aldığı Nersan Holding'in konkordato talebinde bulunduğu kamuoyuna duyuruldu.

FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN YENİDEN YAPILANMA ADIMI

Holdingin açıklamasında, son dönemde yaşanan ekonomik koşulların finansal dengeler üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Özellikle finansman maliyetlerindeki yükseliş ve nakit akışında yaşanan daralma, grubun kısa vadeli ödeme kapasitesini olumsuz etkiledi.

Konkordato başvurusunun, mali yükümlülüklerin yeniden yapılandırılması ve şirket faaliyetlerinin uzun vadede sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla yapıldığı ifade edildi.

YAKLAŞIK 600 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

1988 yılında faaliyetlerine başlayan Nersan Holding, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında çalışmalar yürütüyor. Tuğçelik ve Unimarin şirketlerini de bünyesinde barındıran holding grubu, yaklaşık 600 kişiye iş imkanı sağlıyor.

FAALİYETLERİN DURDURULMASI HEDEFLENMİYOR

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, konkordato sürecinin ticari faaliyetleri sona erdirmek için başlatılmadığının altı çizildi. Sürecin temel hedefinin üretim ve hizmet faaliyetlerini devam ettirmek, mevcut ticari ilişkileri korumak ve faaliyetlerin kesintiye uğramasının önüne geçmek olduğu belirtildi.