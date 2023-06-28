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1999-2008 arası sigorta başlangıcı olanlar dikkat! 1800 gün erken emeklilik için adım atılıyor: Bağ-Kur SSK prim eşitlenmesi ile o kural kalkıyor

28.06.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis’e getirilecek ikinci torba yasa ise Bağ-Kur prim şartı 9000 günden 7200 güne çekilecek. 1800 gün yani 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlayacak düzenlemenin ayrıntıları ise belli oldu. Sigorta başlangıç tarihi 1999-2008 arasında olanlar dikkat! Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek. İşte prim eşitlemesi haberinin detaylarları…

1999-2008 arası sigorta başlangıcı olanlar dikkat! 1800 gün erken emeklilik için adım atılıyor: Bağ-Kur SSK prim eşitlenmesi ile o kural kalkıyor

Kurban Bayramı’nın ardından Temmuz’un ilk haftasında memur zammı ve emekli maaş zammı düzenlemeleri Meclis’e gelecek birinci torba yasa ile netlik kazanacak. Onun hemen akabinde ise daha geniş kapsamlı ikinci bir torba yasa ile memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konu çözüme kavuşturulacak. Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.

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9000 PRİM GÜNÜ 7200’E DÜŞÜYOR

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’in aktardığı bilgiye göre, 8 Eylül 1999 - 30.04.2008 arası sigortalı olan Bağ- Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır. Yeni düzenleme böylece hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek.

7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek. Ancak primi dolsa da yaşı beklemek gerekecek.

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EYT BEKLEYENLER DE FAYDALANABİLECEK

01.05.2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9 bin gün şartı ve kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş ile başlayan ve 65'e kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşının tamamlanması gerekiyor. Yapılacak 1800 günlük indirim ile bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kurlular da 7200 gün ile emekli olabilecek. Tabii yine kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek.
Bu arada EYT'liler içinde henüz 9 bin günü doldurmamış Bağ-Kur'lular yasa düzenlemesi kapsamına girerlerse 7200 günleri varsa hemen emekli olabilecekler.

Bu yüzden yasanın kapsamı burada önem kazanıyor. 8 Eylül 1999 öncesini kapsaması ve tüm Bağ-Kur'lular için geçerli olması gerekiyor.

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SON 7 YILA BAKILIYOR

Mevcut durumda farklı kurumlarda çalışmış sigortalılar için iki yöntem uygulanıyor. 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 1261 gün belirliyor. Bu süre içinde hangi kurumdan 3.5 yıl ve fazlası çalışma varsa o kurum seçiliyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödemişse o kurumdan emekli olabiliyor. Bu sigortalılar için 3.5 yıla bakılmıyor. Ancak Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi söz konusu olduğunda farklı kurumlarda çalışanlar için böyle bir hesaplama yapılması da gerekmeyebilecek.

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sgk Bağ-Kur

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