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1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat! Erdoğan'dan EYT açıklaması geldi, gözler kademeli emeklilikte! İşte yaşa göre tablo...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.03.2024 13:47
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9 Eylül 1999 ile 2008 arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar kademeli emeklilik bekliyor. 2000 sonrası sigortalılar ‘Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?’ sorusunun yanıtını bekliyor. Kademeli emeklilik çıkacak mı, yaş ve prim tablosu ne?

1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat! Erdoğan'dan EYT açıklaması geldi, gözler kademeli emeklilikte! İşte yaşa göre tablo...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için 3 Mart 2023’te çıkarılan yasa ile yaş şartı aranmadan erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl çalışanlara emeklilik hakkı tanındı. Ancak bu haktan 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler yararlandı. 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar ise düzenlemeyi kıl payı kaçırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'ye dair sözleri sonrası gözler kademeli emekliliğe çevrildi.

erdoğan

ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Yapamayacağımız işleri asla söylemedik. Hatta emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen birtakım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadık" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kademeli emeklilik kulisleri hareketlendi, tablolar oluşmaya başladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ise "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" diyerek kademeli emekliliğe kapıları kapatmıştı.

TGRT'de yer alan yaş ve prim tablosu şu şekilde:


9 Eylül 1999 sonrası primi yatanlar |Kadınlar Yaş 43,| Prim günü 6.250 |Erkekler Yaş 45, Prim günü 6.250

2000 sonrası primi yatanlar| Kadınlar Yaş 43, |Prim günü 6.325 | Erkekler Yaş 45,| Prim günü 6.325

2001 sonrası primi yatanlar| Kadınlar Yaş 43, -Prim günü 6.400 |Erkekler Yaş 45, |Prim Günü 6.400

2002 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 43,| Prim Günü 6.475 |Erkekler Yaş 45, |Prim günü 6.475

2003 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 44,| Prim günü 6.550 | Erkekler Yaş 46,| Prim günü 6.550

2004 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 45, | Prim günü 6.625 |Erkekler Yaş 47,|Prim günü 6.625

2005 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 46 | Prim günü 6.700 | Erkekler Yaş 48,| Prim günü 6.700

2006 sonrası primi yatanlar| Kadınlar Yaş 47,| Prim günü 6.775 | Erkekler Yaş 49, | Prim günü 6.775

2007 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 48, | Prim günü 6.850 | Erkekler Yaş 50, | Prim günü 6.850

2008 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 49, | Primi günü 6.925 | Erkekler Yaş 51| Prim günü 6.925


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EYT erdoğan tablo yaş kademeli emeklilik
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