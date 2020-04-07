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1999 önce SGK girişi olanların emeklilik avantajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 11:12 | Son Güncelleme

Normal şartlarda kişinin emekliliği hak etmesi için sigorta başlangıç tarihi, kişinin yaşı ve cinsiyeti, sigortalılık süresi ile kişinin adına ödenen sigorta prim miktarına bakılır. 2008 yılında sigorta kanunda alınan yeni kararlar sonucunda sigorta başlangıç tarihi emeklilik şartlarını baştan aşağıya değiştirmiştir. Kararlardan 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar avantajlı çıkmıştır.

1999 önce SGK girişi olanların emeklilik avantajı

1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların edindiği en büyük avantaj erken emeklilik kapısının aralanmasıdır. Ancak 1999 yılı ve öncesinde sigortalı olanların erken emeklilik hakkından yararlanması için yasalar ile belirlenen şartlara uygunluk göstermesi gerekir. 1999 ve öncesindeki sigorta başlangıcına tabi olarak emeklilik hakkı kazanması için kişiler, SSK(4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) sigorta kollarından birine mensup olarak çalışmalıdır. Aynı zamanda kişilerin çalışma hayatı boyunca SGK'ya adına eksiksiz bir şekilde prim ödemeleri yapılmalıdır.

Belirlenen sigorta türleri kapsamında çalışanlarda erken emeklilik yolunda 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını da tamamlamaları beklenir. İlk defa sigortalandırılma zamanı 1999 ve öncesinde olan kişilerin emeklilik şartları nelerdir? Erken emeklilik yolunda bu sigorta başlangıcının avantajı var mıdır? İşte, 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazanmasına dair merak edilen bütün detaylar....

1999 YILINDAN ÖNCE SİGORTA BAŞLANGICI OLAN KİŞİLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

  • İş Kanunu kapsamında 9 Eylül 1999 ve öncesindeki bir tarihte ilk kez sigortalandırılan kişilerin 15 yıllık hizmet süresini ve 3600 gün (10 yıllık) prim ödemesi şartlarını yerine getirmeleri gerekir.
  • Erken emeklilik şartından yararlanmak için vatandaşların sigorta girişinin mutlaka 1999 ve öncesindeki tarihlere ait olması lazım. Başka bir ifade ile; kişinin kendisi ya da işvereni tarafından 1999 tarihi ve öncesindeki dönemde SGK'ya bildirilmesi şarttır.
  • Staj başlangıcının 1999 ve öncesindeki dönemde olmasına rağmen; çalışan sigorta başlangıcı 1999 ve sonrasındaki dönemde ise vatandaşların erken emeklilik hakkından yararlanması söz konusu olmaz.
  • Sigorta türü ne olursa olun kişinin adına herhangi bir prim borcu olmaması lazım.
  • Sigortalılık süresi ve prim ödemesi şartlarının tamamlanma tarihi de oldukça önemlidir. 31.12.2011 tarihinden önce sigortalılık süresi ve prim ödemesi şartlarını tamamlayan vatandaşlardan kadın çalışanlar 54 yaşında; erkek çalışanlar ise 55 yaşında emekliliğe hak kazanırlar. 31.12.2011 tarihinden sonra 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim ödemesi şartını tamamlayanlardan kadın çalışanlar 58 yaşında; erkek çalışanlar ise 59 yaşında emeklilik maaşına kavuşabilir.
  • Askerliğini sigorta başlangıcından önce yapmış olan erkek çalışanların askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde olabilir. Bu durumda erkek sigortalıların yaş şartını yerine getirmesi durumunda 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşullarını doldurarak emeklilik maaşı bağlanır.

1999 YILINDAN ÖNCE SİGORTA BAŞLANGICI OLAN KİŞİLERİN EMEKLİLİK KONUSUNDA AVANTAJLARI NELERDİR?

1999 yılı ve öncesinde ilk defa sigortalandırılan çalışanların emeklilik konusunda diğer sigortalılara göre daha büyük avantajları vardır.

  • İlk başta sigortalılık süresi ve sigorta prim gününü tamamlamaları halinde vatandaşlara erken emeklilik hakkı sunulur.
  • Çalışmayı hiç bırakmayan sigortalılar 3600 günlük prim ödemesi tamamlamış sayılmaktadır.
  • 1999 yılı ve öncesinde ilk defa sigortalandırılan çalışanlar sonraki dönemde sigortası olan kişilere oranla daha yüksek maaş alırlar.

1999 YILINDAN ÖNCE SİGORTA BAŞLANGICI OLAN KİŞİLERİN EMEKLİLİK MAAŞLARI NE KADARDIR?

1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emeklilik maaşı oranları, 2000 ve sonrasındaki yıllarda sigortası yapılan çalışanların emeklilik maaşına göre daha yüksektir. Genel olarak 31.12.1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayan ve emekliliği hak eden kişilere 1600 TL emekli maaşı verildiği bilinmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
emeklilik, sigorta başlangıcı,

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