1999 önce SGK girişi olanların emeklilik avantajı

1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların edindiği en büyük avantaj erken emeklilik kapısının aralanmasıdır. Ancak 1999 yılı ve öncesinde sigortalı olanların erken emeklilik hakkından yararlanması için yasalar ile belirlenen şartlara uygunluk göstermesi gerekir. 1999 ve öncesindeki sigorta başlangıcına tabi olarak emeklilik hakkı kazanması için kişiler, SSK(4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) sigorta kollarından birine mensup olarak çalışmalıdır. Aynı zamanda kişilerin çalışma hayatı boyunca SGK'ya adına eksiksiz bir şekilde prim ödemeleri yapılmalıdır.

Belirlenen sigorta türleri kapsamında çalışanlarda erken emeklilik yolunda 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını da tamamlamaları beklenir. İlk defa sigortalandırılma zamanı 1999 ve öncesinde olan kişilerin emeklilik şartları nelerdir? Erken emeklilik yolunda bu sigorta başlangıcının avantajı var mıdır? İşte, 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazanmasına dair merak edilen bütün detaylar....