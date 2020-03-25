1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde! 99 öncesi girişi olanlar erken emekli oluyor!

Yaş haddinden emeklilik olarak isimlendirilen bu emeklilik halinde sigorta girişinin 1999 ve önceki yıllara ait olması gerekir. 23 Mayıs 2002 tarihine kadar 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlayan kadınlar 50 yaşında; erkekler ise 55 yaşında emekliliğe hak kazanırlar. Peki, 3600 günden erken emeklilik için geçerli olan şartlar nelerdir? Kimler 3600 günden erken emeklilik hakkından yararlanabilirler? İşte, 3600 günden erken emeklilik için merak edilen bütün ayrıntılar…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalandırılan kişilerin emekliliğe hak kazanması için ilk defa sigortalı oldukları tarihleri dikkate alınır. . Bu bağlamda 9 Eylül 1999 tarihinden sonra 30 Nisan 2008 tarihinden önce ilk defa sigortalandırılanlar için bambaşka bir emeklilik prosedürü geçerli olur: 25 yıllık sigortalılık süresi ve 4500 prim günü şartı aranır. Aynı şekilde 2008 yılından sonra sigortalandırılan için 5400 prim günü ödemesi istenir. İş Kanunu kapsamında 9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde ilk defa sigortalandırılan kişiler 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü doldurulması durumunda erken emekliliğe hak kazanırlar.

Erken Emeklilik İçin Aranılan Şartlar Nelerdir?

3600 prim gününden erken emekli olmak için kişilerin sigorta başlangıçlarının 9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlere ait olması şarttır. Belirlenen tarihten sonra sigorta girişi olanların diğer kriterlere bakılmadan erken emeklilik için başvuruda bulunması söz konusu olmaz. Erken emeklilik için baz alınan sigorta başlangıcında staj girişi kabul edilmez.

Erken emeklilik için aranılan diğer şartlar ise 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günün ödenmiş olmasıdır. 9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında bu iki şartı tamamlayan kişiler erken emekli olabilirler.

Sigortalılık süresi ve prim ödemesi şartlarına ek olarak bir de kişinin yaşına bakılır.

Kişinin kendisi ya da işvereni tarafından sigortalılık halinin SGK’ya bildirilmiş olması gerekir. (Hizmet akdi 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde imzalanmalıdır.)

Kişinin adına SGK’ya herhangi bir prim borcunun olmaması da aranılan şartlar arasındadır.

Kadınlar Kaç Yaşında Erken Emekli Olabilir?

İlk sigorta tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesindeki döneme ait olan kadınların 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ödemesini tamamladıkları tarihleri ile yaşları emeklilik zamanı etkiler: