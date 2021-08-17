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1999 öncesi sigortası olanlar dikkat! Bunu yapanın emeklilik yaşı düşüyor

17.08.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok kişi erken yaşta emekli olup, rahat etmenin hayalini kuruyor. Erken yaşta emekli olabilmek için bazı yollar bulunuyor. Bu yolları sizin için araştırdık. 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar dikkat!

1999 öncesi sigortası olanlar dikkat! Bunu yapanın emeklilik yaşı düşüyor

Emeklilik hesaplaması yapılırken yaşa, sigorta balangıç gününe ve prim sayısına dikkat edilmektedir. Örneğin 1999 öncesinde sigortalı olanlarla sonrasında sigortalı olanların emeklilik hesaplaması değişkenlik gösteriyor. Erken emeklilik isteyen pek çok kişiye güzel haberi verelim. Emeklilik yaşını düşürmenin bazı yolları var. İşte o yöntemler…

EMEKLİLİK YAŞI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Ülkemizde emekli olmak için prim şartını yerine getirmek gerekiyor. Primlerini çalışarak veya dışardan ödeyerek emekli olabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise borçlanma. Yani belli günleri satın alarak kullanabiliyorsunuz. Bu özel sürelerden birisi de askerlik. Askerlik günleri erkek sigortalılara hem prim günü kazandırıyor hem de erken emekli olmalarını sağlıyor.

SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNE DİKKAT!

Erken emeklilik için işe girdiğiniz tarih ile askerlik yaptığınız dönem önemli. Askerliğin sigortalı olduğunuz tarihten önce ya da sonra olmasına göre durum değişiyor.

Burada en avantajlı kesim önce askerlik yapıp sonra çalışma hayatına başlayanlar. Bu durumda askerlik süreleri sizin işe giriş tarihinizi geri çekiyor.

Yani ne kadar süre askerlik borçlanırsanız o ilk sigorta olduğunuz tarih o kadar geri çekiliyor. Bu da emekliliği erkene alıyor. Emeklilik yaşı kademeli arttığı için geriye çektiğiniz tarih sizi bir önceki kademeye getirerek bir yaş kazandırıyor.

1999’DAN SONRA İŞE GİRDİYSENİZ…

9 Eylül 1999'dan sonra emeklilik şartları erkekler için 60 yaş ve 7 bin güne çıktı. Yani 10 Eylül 1999'da işe giren birisi için şartlar böyle. Bu arkadaşımız 1999'dan önce askerlik yapmışsa birkaç günlük borçlanma ile yaş şartını 58'e, primi de 5900'e düşürerek 2 yıl kazanabilir.

Hatta 23.11.1998 öncesine çekebilirse 57 yaşa tâbi olup 3 yıl da kazanabilir. Asteğmenler ise sadece yedek subay okulundaki süreyi borçlanabiliyor. Borçlanmayı hemen ya da emeklilik öncesi yapabilirsiniz. Tek fark miktar değişir.

İŞE GİRDİKTEN SONRA ASKERE GİDENLER İÇİN DE İMKAN VAR

Askerliği sigortalı olduktan sonra yapanlar için de imkân var. Bu durumdakiler işe girişi geri çekemiyor ama yatırdıkları gün sayısınca prim kazanıyor. Eksik primi olanlar bu imkânı kullanabilir, böylece çalışmadan prim kazanabilir.

KAÇ LİRA ÖDENECEK?

Sizler için aşağıda 18 aylık askerlik borçlanmasını hesapladık. İşte ödenmesi gereken tutar:

Brüt asgari ücret: 3.577,50 TL, 30 günlük borçlanma: 3.577,5 X % 32 = 1.144,80 TL, 18 ay askerlik borçlanması: 1.144,8 X 18 = 20.606,40 TL

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