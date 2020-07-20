1999 öncesinde sigorta girişi olanlar yasa kabul edilirse yaş şartını beklemeyecek! Yaş şartını beklemeden emekli olmak için koşullar!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında emeklilik şartlarına ilişkin birçok düzenleme yapıldığını belirtmek gerekir. Bu düzenlemeler ise en çok 8 Eylül 1999 tarihinden öncesinde sigortalı olanları etkilemiştir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortalandırılanlardan kadınlar 20 yıllık sigortalılık; erkekler 25 yıllık sigortalılık ve 5000 gün prim şartlarını tamamlayarak emeklilik maaşlarına kavuşabiliyordu. Ancak sonraki yıllarda getirilen yasal düzenlemelerle birlikte 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanlar emeklilik için yaşı beklemek zorunda kaldılar. Emekli olabilmek için yaşı beklemek zorunda olan vatandaşların gözü kulağı EYT için atılacak yeni bir adıma çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT konusundaki açıklamasının ardından vatandaşların hayalleri yıkılsa da hükümet kanalının yeni bir gelişmeye imza atılabileceği konuşuluyor.

1999 Tarihi ve Öncesinde SGK Girişi Olanları İlgilendiren Yasa Hangisidir?

1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar 5000 prim günü ve hizmet süresini tamamladıktan sonra yaş şartına bakılmaksızın emeklilik hakkını elde ediyordu. Ancak 18 yaşında çalışma hayatına başlayan kadın sigortalıların 38 yaşında; erkek sigortalıların ise 43 yaşında emekli olabilmesi yasanın değiştirilmesine neden oldu.

8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emekli olabilmek için çalışanlara ilk adımda yaş şartı getirildi. 1999-2008 tarihleri arasında kadınlara 58; erkeklere 60 yaş şartı eklendi. 2008 tarihinden sonra yapılan düzenleme ile yaş şartı kademeli olarak arttırıldı. Kademeli olarak arttırılan yaş şartı ile emeklilik zamanı zorlaştırılmıştır.