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1999 öncesinde sigorta girişi olanlar yasa kabul edilirse yaş şartını beklemeyecek! Yaş şartını beklemeden emekli olmak için koşullar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2020 11:34 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak bir işte çalışanların merak ettiği konuların başında emeklilik zamanı gelir. Emeklilik zamanını öğrenmek için araştırmalarını arttıranlar emeklilik şartlarını yerine getirmek için kapsamlı bir inceleme yaparlar. Emekli olmak için kişilerin sigorta başlangıcı dikkate alınarak; yaş, hizmet süresi ve prim ödemesi şartlarını yerine getirmeleri beklenir.

1999 öncesinde sigorta girişi olanlar yasa kabul edilirse yaş şartını beklemeyecek! Yaş şartını beklemeden emekli olmak için koşullar!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında emeklilik şartlarına ilişkin birçok düzenleme yapıldığını belirtmek gerekir. Bu düzenlemeler ise en çok 8 Eylül 1999 tarihinden öncesinde sigortalı olanları etkilemiştir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortalandırılanlardan kadınlar 20 yıllık sigortalılık; erkekler 25 yıllık sigortalılık ve 5000 gün prim şartlarını tamamlayarak emeklilik maaşlarına kavuşabiliyordu. Ancak sonraki yıllarda getirilen yasal düzenlemelerle birlikte 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanlar emeklilik için yaşı beklemek zorunda kaldılar. Emekli olabilmek için yaşı beklemek zorunda olan vatandaşların gözü kulağı EYT için atılacak yeni bir adıma çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT konusundaki açıklamasının ardından vatandaşların hayalleri yıkılsa da hükümet kanalının yeni bir gelişmeye imza atılabileceği konuşuluyor.

1999 Tarihi ve Öncesinde SGK Girişi Olanları İlgilendiren Yasa Hangisidir?

1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar 5000 prim günü ve hizmet süresini tamamladıktan sonra yaş şartına bakılmaksızın emeklilik hakkını elde ediyordu. Ancak 18 yaşında çalışma hayatına başlayan kadın sigortalıların 38 yaşında; erkek sigortalıların ise 43 yaşında emekli olabilmesi yasanın değiştirilmesine neden oldu.
8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emekli olabilmek için çalışanlara ilk adımda yaş şartı getirildi. 1999-2008 tarihleri arasında kadınlara 58; erkeklere 60 yaş şartı eklendi. 2008 tarihinden sonra yapılan düzenleme ile yaş şartı kademeli olarak arttırıldı. Kademeli olarak arttırılan yaş şartı ile emeklilik zamanı zorlaştırılmıştır.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) İçin Getirilen Yasa Tasarısının Kapsamı Nedir?

Türkiye gündemini meşgul eden önemli gelişmelerden bir tanesi EYT konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 gündeminde olmadığını belirtti. Kesin bir dille EYT konusunda tavır gösteren AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre AK Parti "Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözeriz. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılır" ifadeleri kullandı. Ak Parti'den gelen açıklamadan sonra EYT'nin yasalaşması durumunda kimleri kapsayacağı ve detaylarına ilişkin ümitler yeniden yeşerdi.
2016 ve 2018 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan yasa tasarısında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni bir formül geliştirilmişti. Yasa tasarısına göre ilk kez sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihi olanlar ve öncesinde zorunlu sigortalılık süresi ile istenilen prim miktarını tamamlayanların emeklilik hakkına kavuşabilmesi için çalışma yapılmıştı.
Yasa kapsamında 20 yıl ve 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamak için hizmet borçlanması hakkından yararlanılabilmesine izin verilmişti. Buna göre kadınlar doğum borçlanması ve sigortalı bir işte çalışmadan önce silahaltına alınanlar askerlik borçlanması ile erken emekli olabilecekti. Aynı zamanda yurt dışında çalışma hayatını sürdürenler bu dönemi borçlanarak eksik prim günlerini tamamlayabilirdi.

Yaş Şartını Beklemeden Erken Emekli Olmak Mümkün Mü?

1999 tarihi ve öncesinde ilk kez sigorta girişi olanlar için 3600 günden emeklilik olarak isimlendirilen kısmi emekliliğin kapılarını aralanmıştır. Erkek sigortalıların 8 Eylül 1978; kadın sigortalıların 8 Eylül 1981 tarihi ve öncesinde sigortalı olmaları halinde erken emeklilik yolu açılır. Bu tarihler arasında emekli olabilmek için sigortalı çalışanların 15 yıllık hizmet süresi ve yaş şartını tamamlamaları gerekir. 23 Mayıs 2002 tarihine kadar 3600 sigorta primini tamamlayan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilirler. Bu tarihten sonra ise kademeli emeklilik prosedürü devreye girer.

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