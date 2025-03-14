Konutta 5 yılın en iyi şubat verisi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Şubat ayı konut satış verilerine göre, ülke genelinde geçen ay 112 bin 818 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, Şubat ayları dikkate alındığında, 2020 yılındaki 118 bin 753 satıştan sonraki en yüksek ikinci seviye oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin 30 günlük ateşkes teklifine prensipte olumlu baktığını belirtmesine rağmen, Ukrayna’daki çatışmaları sona erdirecek olası bir anlaşmaya yönelik taviz vermeme konusundaki kararlı duruşunu sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sert gümrük tarifeleri ve beklentilerin altında açıklanan ABD enflasyon rakamlarının büyüme endişelerini artırmasıyla altın fiyatları tarihi zirveye ulaştı. Altının ons fiyatı, 2.990 doları geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye, hava kuvvetlerinde bugüne dek kullandığı ABD menşeli savaş uçaklarının yanına ilk kez farklı bir alternatif eklemek amacıyla, 40 adet Eurofighter savaş uçağı alımı için teklif aldı. Bu gelişme, Türk Hava Kuvvetleri’nin filosunu çeşitlendirme hedefinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ajanda

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endekslerini açıklayacak.

2- Almanya’da şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri var. Beklenti %0,4 olarak öne çıkıyor.

Konut

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelinde 112 bin 818 konut satıldı. Böylece, Şubat 2020’de gerçekleşen 118 bin 753 adetlik satıştan sonra en yüksek ikinci Şubat ayı rakamına ulaşıldı. Konut satışlarında Temmuz 2024’te başlayan artış, yıllık bazda yükselişini Şubat ile birlikte sekizinci aya taşıdı. Temmuz 2024’te bir önceki yılın aynı ayına göre %16 artış görülürken, bu oran Ağustos’ta %9,9, Eylül’de %37,3, Ekim’de %76,1, Kasım’da %63,6, Aralık’ta %53,4, Ocak’ta %39,7 ve Şubat’ta %20,1 oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %90,1 oranında artarak 16 bin 778 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %127,3 oranında artarak 33 bin 504 oldu. Şubat ayında 3 bin 956; Ocak-Şubat döneminde ise 7 bin 812 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Serkan Şahin, konut satışlarında son beş yılın en iyi Şubat rakamlarına ulaşıldığını belirtti. Ocak ve Şubat’ta ipotekli satışların toplam içerisindeki payının %15 seviyesine yaklaştığını aktaran Şahin, “Konut fiyatlarının reelde düşük kalması, kira fiyatlarının enflasyonun üzerinde artması ve amortisman sürelerinin kısalması, konut alımını hızlandıran faktörler oldu.” dedi. Şahin, konut kredisi faiz oranlarının yıl sonuna kadar %2 seviyelerine yaklaşabileceğini öngördüklerini belirterek, “Bu da çekilen kredilerin tekrar yapılandırılarak daha ödenebilir seviyelere gelmesini sağlayabilir.” diye konuştu. EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, geçen yılın ortalarından itibaren konut satışlarında hareketlilik olduğunu belirtti. “Geçen yıl satılan yaklaşık 1,5 milyon konutun 500 bine yakını sıfırdı. Bu yılın ilk iki ayında satılan 225 bin konutun 67 bini birinci el. Sıfır konut satışlarında hareketlilik görüyoruz.” diye konuştu.

Ateşkes

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 30 günlük ateşkes teklifinin ardındaki fikri ‘desteklediğini’ söylemesine rağmen, Ukrayna'daki savaşı durduracak herhangi bir anlaşma konusunda sert tutumunu sürdürmeye devam ediyor. Dünkü basın toplantısında Putin, olası bir ateşkesin savaşın temel nedenlerini ortadan kaldıracak nihai bir anlaşmayla sonuçlanması gerektiğini belirtti. "Ateşkes fikri kendi içinde doğru ve biz bunu koşulsuz olarak destekliyoruz. Ancak tartışmamız gereken meseleler var" diyen Putin, ABD ve diğer taraflarla görüşmeler yapılmasının gerekli olduğuna vurgu yaptı. Putin'in ateşkes için sunduğu şartlar oldukça ağır: Ukrayna’nın, Rusya’nın ilhak ettiği dört bölgeyi ve Kırım'ı tanıması, birliklerini buralardan çekmesi ve NATO’ya asla katılmayacağına dair garanti vermesi gerekiyor. Ayrıca, Ukrayna ordusunun sınırlandırılması, ülkedeki Rusça konuşan nüfusun korunması ve Zelenski’nin yerine yeni bir seçim yapılması da talepler arasında. Putin ayrıca NATO’nun Doğu Avrupa'daki etkisini sınırlamak istiyor.

Putin, Ukrayna'da askeri hedeflerine ulaşamamasına rağmen, Trump ile yapılacak müzakereler yoluyla savaş alanında elde edemediği kazanımları masada elde etmeye çalışıyor. Trump, 11 Mart'ta Putin’in ateşkes teklifini reddetmesi halinde "finansal önlemler alabileceğini" söyleyerek sert bir tutum sergiledi. Suudi Arabistan'da gerçekleşen ABD-Ukrayna görüşmelerinde taraflar, kara, deniz ve hava operasyonlarını kapsayan geçici bir ateşkes önerisini değerlendirmeye başladı. Bunun yanı sıra "Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini sağlayacak kalıcı bir barış için müzakerelerin başlatılması" konusunda da mutabakata varıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Putin’in yorumlarını "umut verici" bulsa da yetersiz olduğunu belirterek, Rusya ile "çok ciddi görüşmeler" yürüttüklerini ifade etti. Trump, Ukrayna’nın toprak tavizleri verme olasılığına değinerek Washington’un "hangi toprakların elde tutulacağı ya da bırakılacağı" ve "enerji varlıklarının nasıl paylaşılacağı" gibi konuları tartıştığını belirtti.

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