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2.5 saatin altındaki uçuşlar yasaklandı! Fransa’dan dikkat çeken karar: 3 yıl boyunca geçerli olacak…

24.05.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa dikkat çeken bir karara daha imza attı. Ülkede 3 yıl boyunca sera gazı salımını azaltma politikası kapsamında trenle alternatifi bulunan 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferlerine yasaklama getirildi. Karar ise ülkenin resmi gazetesinde yayımlandı.

2.5 saatin altındaki uçuşlar yasaklandı! Fransa’dan dikkat çeken karar: 3 yıl boyunca geçerli olacak…

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Fransa’da trenle alternatifi bulunan 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferleri yasaklandı. Söz konusu yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak.

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararla Nantes, Bordo, Lyon ve Paris-Orly arasındaki uçuş seferlerine yasak getirildiğini belirtti.

Beaune, bu kararın sera gazı salımını azaltma politikası için temel adım oluşturduğuna değindi.

Fransız Bakan, bu adımın dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek, bunun, hükümetin, daha az sera gazı salan ulaşım türlerine teşvik etme politikasıyla örtüştüğünü vurguladı.


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