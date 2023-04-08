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2,7 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı

08.04.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayı içerisinde 2,7 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

2,7 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Nisan ayı kapsamında yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 1,2 milyar TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayında 2,7 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

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engelli aylığı

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