FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2 ay süreyle yüzde 50 indirimli olacak! Belediye Başkanı duyurdu 'Böyle bir yetkimiz mevcut'

2 ay süreyle yüzde 50 indirimli olacak! Belediye Başkanı duyurdu 'Böyle bir yetkimiz mevcut'

10.03.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinden etkilenen illerden olan Adana'yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar deprem nedeniyle su kullanım bedelinin 2 ay süreyle yüzde 50 indirimli olacağını bildirdi. Karalar açıklamasında su parasını almamak, borcu affetmek gibi bir yetkileri olmadığını, daha önce afet döneminde su ücretlerini aşağıya çektiklerini ve böyle bir yetkilerinin olduğunu söyledi.

2 ay süreyle yüzde 50 indirimli olacak! Belediye Başkanı duyurdu 'Böyle bir yetkimiz mevcut'

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında Adana da bulunuyor. Adana'da su kullanım bedeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre kentte su kullanım bedeli 2 ay süreyle yüzde 50 ucuzlayacak. Açıklama Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. İşte detaylar...

"BÖYLE BİR YETKİMİZ MEVCUT"

Karalar, yazılı açıklamasında, iyi ve kötü günde halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Depremden kaynaklanan yaraları yardımlaşarak iyileştireceklerini dile getiren Karalar şunları kaydetti:

"Su parasını almamak, borcu affetmek gibi bir yetkimiz yok. Daha önce afet döneminde su ücretlerini aşağıya çekmiştik. Böyle bir yetkimiz mevcut. Belediye Meclisimizde inşallah bunu geçireceğiz. İki ay süreyle su kullanımı bedelini yüzde 50 indireceğiz." (AA)

thumbs_b_c_548820de17f41d9db5f78b8c8ee446e1

Zeydan Karalar canlı yayında açıkladı! '7.7'lik deprem Adana'da olsaydı...' Zeydan Karalar canlı yayında açıkladı! '7.7'lik deprem Adana'da olsaydı...'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı 250 bin TL’ye çıktı! Deprem endişesi talebi artırdı…Fiyatı 250 bin TL’ye çıktı! Deprem endişesi talebi artırdı…
Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: ‘Onlar da kapsama dahiller…’Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: ‘Onlar da kapsama dahiller…’
Döviz hesaplarında dikkat çeken hareketlilik!Döviz hesaplarında dikkat çeken hareketlilik!
Anahtar Kelimeler:
Zeydan Karalar Adana su

En Çok Okunan Haberler

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Kiraya yüzde 350 zam isteyince inanamadı!

Kiraya yüzde 350 zam isteyince inanamadı!

SON DAKİKA | İşsizlik rakamları açıklandı! Ocak ayında yüzde 9,7 oldu

SON DAKİKA | İşsizlik rakamları açıklandı! Ocak ayında yüzde 9,7 oldu

Bitcoin'de sert düşüş! 3 ay sonra bir ilk... Kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik

Bitcoin'de sert düşüş! 3 ay sonra bir ilk... Kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik

Erdoğan, Atalay ile görüştü: Asgari ücret gündeme geldi mi?

Erdoğan, Atalay ile görüştü: Asgari ücret gündeme geldi mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.