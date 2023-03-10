2 ay süreyle yüzde 50 indirimli olacak! Belediye Başkanı duyurdu 'Böyle bir yetkimiz mevcut'

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında Adana da bulunuyor. Adana'da su kullanım bedeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre kentte su kullanım bedeli 2 ay süreyle yüzde 50 ucuzlayacak. Açıklama Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. İşte detaylar...

"BÖYLE BİR YETKİMİZ MEVCUT"

Karalar, yazılı açıklamasında, iyi ve kötü günde halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Depremden kaynaklanan yaraları yardımlaşarak iyileştireceklerini dile getiren Karalar şunları kaydetti:

"Su parasını almamak, borcu affetmek gibi bir yetkimiz yok. Daha önce afet döneminde su ücretlerini aşağıya çekmiştik. Böyle bir yetkimiz mevcut. Belediye Meclisimizde inşallah bunu geçireceğiz. İki ay süreyle su kullanımı bedelini yüzde 50 indireceğiz." (AA)