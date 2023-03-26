2 bin TL farkla yatacak! Emekliye taban maaş zammında 'kök maaş' detayı... Temmuzdaki artış böyle hesaplanacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi ve bayram ikramiyelerindeki artışla ilgili düzenlemeler önümüzdeki hafta TBMM'nin gündeminde olacak. 1100 TL olan bayram ikramiyesi 900 TL artışla 2000 TL'ye yükseltildi. Emekli maaşını 5 bin 500 TL olarak alan emekliler ise düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle yeni maaşını 2 bin TL farkla alacak. Peki, temmuz ayındaki artış nasıl hesaplanacak? Kök maaşlar değişti mi? Ayrıntılar şöyle...

SSK VE BAĞ-KUR'LULAR FAYDALANACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; yeni taban maaşlar ağırlıklı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor. Memur emeklilerinde en düşük maaş 7.500 TL'nin üzerinde olduğu için orada değişiklik beklenmiyor. Ancak 7.500 TL'nin altındaki tüm maaşlar yasa çıktıktan sonraki ödeme döneminde, bu rakama tamamlanacak. Örneğin şu anda 5.500 TL taban maaş alanların hesabına artık 7.500 TL yatırılacak.

KÖK MAAŞ 7 BİN 500 TL'YE TAMAMLANACAK

6.500 TL alan bir emekliye de yine 1000 TL seyyanen artış yapılarak 7.500 TL ödenecek. Bu ek ödemeler emeklilerin kök maaşlarını ise değiştirmeyecek.

Yapılan taban maaş artışı bir destek olarak uygulanıyor ve Hazine tarafından karşılanıyor. Bu yüzden emeklilerin aslında kök maaşları değişmiyor. Örneğin kök maaşı 4.000 TL olan bir emekli için taban maaş 5.500 TL yapılmıştı. Bu emeklinin alacağı maaş şimdi 7.500 TL'ye çıktı. Temmuz ayında yapılacak artış bu emekli için 4.000 TL'ye göre yapılacak. Böylece taban maaşın üzerinde alan emeklilerle fark korunuyor.

Örneğin 4.000 lira maaş alan bir emekliye şu an 7.500 TL ödenecek. Temmuz ayında bu emekliye yüzde 30 zam yapıldığında yeni kök maaşı 4000 X % 30 = 5200 TL'ye çıkacak. Bu rakam da 7.500 TL'ye tamamlanacak. Yani bu emekli temmuzda da 7.500 TL alacak. Temmuzda en düşük emekli maaşın yeniden belirlenmesi durumunda ise tüm taban aylıklar yeniden artacak.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Yeni taban maaş artışları tüm emeklilerle birlikte yeni emekli olacak EYT'lileri de kapsayacak. EYT'lilerin maaşları hesaplanırken çıkan rakam 7.500 TL'nin altında kalırsa bu rakama tamamlanacak.

Böylece EYT'lilerin de alacakları en düşük rakam 7.500 TL olacak. Temmuz ayında yapılacak zam ise yine diğer emeklilerde olduğu gibi EYT'lilerin de kök maaşlarına yapılmış olacak. EYT'liler taban maaş değişene kadar ne zaman emekli olurlarsa olsunlar belirlenen taban maaştan daha az almayacaklar.

ÖLÜM MAAŞINDA ORANA BAKILACAK

Taban maaş ve ikramiye uygulamasında dul ve yetim maaşı alanlar açısından maaş oranı öne çıkıyor. Alınan ölüm maaşının oranına göre bir taban maaş belirleniyor. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 2 bin 750 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 3 bin 750 liradan az olamayacak.

Yüzde 75 hissesi olanın ölüm aylığında da en düşük tutar 4 bin 125 liradan 5 bin 625 liraya yükselecek. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 375 lira yerine bin 875 liradan az ödeme yapılamayacak.

İKRAMİYE ZAMMI NİSAN AYINDA

Taban maaşla birlikte gelecek diğer düzenleme ise yeni ikramiyeler olacak. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen ikramiye 1.100 TL'den 2000 TL'ye çıkartılıyor. Böylece emeklilerin yıl içinde alacakları ikramiye tutarı 4.000 TL'ye yükselecek.

İkramiye SGK'dan maaş alan tüm hak sahiplerine ödeniyor. Emekliler maaşları ne kadar olursa olsun 4000 TL ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşlarında ise maaş oranına göre ikramiye ödenecek. Bu arada EYT'liler açısından da ikramiye alma imkanı bulunuyor.

Mart ayında başvurup emekli maaşı 1 Nisan'dan itibaren hesaplanan tüm EYT'liler Nisan ayında emekli ikramiyesini alacaklar.

Daha sonra başvuranlar ise haziran ayındaki Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Hazirandan sonra başvuran EYT'liler ise artık yeni ikramiyelerini 2024 yılındaki Ramazan ve Kurban bayramlarında alacak.

Emeklilere ödenen ikramiye için herhangi bir başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. SGK ödemeleri maaş alınan hesabı doğrudan yapıyor.

