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2. çeyrekte yüzde 21,7 büyümüştü! Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte ne kadar büyüyecek? Ekonomistler açıkladı

29.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları 2. çeyrekte yüzde 21,7 olarak açıklanmıştı. Yarın açıklanacak olan Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamlarında ekonomistlerin öngörüleri açıklandı. Ekonomistler Türkiye'nin 3. çeyrekte yüzde 7.5 ila 8.2 arasında büyümesini tahmin ediyor.

2. çeyrekte yüzde 21,7 büyümüştü! Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte ne kadar büyüyecek? Ekonomistler açıkladı

Anadolu Ajansı'nın düzenlediği ankete katılan ekonomistler, yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 8,1 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5,3 ile yüzde 13,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 8,4 ile yüzde 12,5 aralığında oldu.

REUTERS ANKETİ: 3. ÇEYREKTE YÜZDE 7.5 BÜYÜME

Reuters anketine katılan ekonomistler ise Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 7.5 büyümesini bekliyor.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 7.5 2021 yılının tamamında ise yüzde 9.5 büyümesi beklenirken faiz indirimlerinin döviz kurunda ve enflasyonda yol açacağı artışla sonraki aylarda büyümenin olumsuz etkilemesi bekleniyor.

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Reuters anketine katılan 15 ekonomistin üçüncü çeyrek gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme tahminleri yüzde 5.1 ila yüzde 11.4 seviyesi arasında değişiyor.

2021 yıllı için tahminler ise yüzde 8.90 ila yüzde 11 bandında yer alıyor.

Türkiye ekonomisi, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümüştü.

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