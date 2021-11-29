FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan yeni açıklama geldi

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan yeni açıklama geldi

29.11.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılına girmemize az bir süre kala milyonlarca asgari ücretli zam oranını büyük bir merakla bekliyor. Asgari ücretle ilgili öneriler gelmeye devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için, “Devlet desteğinin, işverenin yükünü üzerinden alacak kadar olması gerekir ki işçi de işinden olmasın. Önerim, örgütlü işyerlerine destek verilmesi. Çünkü destekle örgütlülüğün de önü açılır” dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan yeni açıklama geldi

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretin belirlenmesine az zaman kaldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk olarak 1 Aralık’ta bir araya gelecek.Hem işçi hem de işveren tarafında farklı beklentiler olsa da ortak görüş, asgari ücretin önemli oranda artması gerektiği yönünde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada TÜRK-İŞ ile uzlaşmaya yakın olduklarını ve bir ya da iki hafta içinde asgari ücret kararını vereceklerini bildirmişti. TÜRK-İŞ ise bu açıklamasın ardından, toplumun yüzde 90'nının kabul edeceği bir teklif gelirse kabul edeceklerini bildirmişti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin önerisini açıkladı. Atalay, 'İşverenin yükünü üzerinden alacak kadar olması gerekir ki işçi de işinden olmasın. Talebim özellikle örgütlü olan işyerlerine destek verilmesi. Çünkü destekle örgütlülüğün de önü açılır." açıklamasını yaptı.

Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Batıdaki kriterler gibi görmemiz gerek...Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Batıdaki kriterler gibi görmemiz gerek...

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

2022 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2020’de yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken, komisyon, yeni asgari ücreti yüzde 21,56 artırmıştı. Bu nedenle bu yıl da enflasyona en az 5-6 puanlık refah payı beklentisi yüksek. Komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle, yılın son günlerinde yeni ücreti açıklaması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik varVahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik var
PARTNER Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı
1 milyon kişi başvurdu! Son gün 30 Kasım1 milyon kişi başvurdu! Son gün 30 Kasım
Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı

Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda!

Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda!

Altın yükseliş trendinde! Haftanın ilk rakamları

Altın yükseliş trendinde! Haftanın ilk rakamları

Hindistan'dan Musk'a 'lisans' uyarısı

Hindistan'dan Musk'a 'lisans' uyarısı

Dolar yeni haftaya yükselişle başladı

Dolar yeni haftaya yükselişle başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.