2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk! Kırmızı alarm çalınca ücretli izne geçtiler

DIŞ HABER | Fransa, gerileyen doğum oranlarını artırmak amacıyla ebeveyn izinlerinde yeni bir dönemi başlattı. Çarşamba günü yürürlüğe giren düzenleme kapsamında anne ve babalar, mevcut doğum izinlerine ek olarak paylaşabilecekleri 1 ila 2 ay arasında ücretli ebeveyn izni kullanabilecek.

Yeni uygulama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2024 yılında açıkladığı ve doğurganlık oranlarındaki düşüş ile kısırlık sorununa karşı hazırlanan plan kapsamında hayata geçirildi. Macron, söz konusu planı tanıtırken bunu Fransa'nın "demografik yeniden güçlenmesi" için önemli bir adım olarak nitelendirmişti.

Fransa'da bugüne kadar ilk çocuk için annelere yaklaşık dört ay ücretli doğum izni verilirken, babalar ise doğumun ardından 28 gün ücretli izin kullanabiliyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte ebeveynler, mevcut izin haklarına ek olarak 1 ya da 2 aylık ek izni kendi aralarında paylaşabilecek. İlk ay net maaşlarının yüzde 70'ini, ikinci ay ise yüzde 60'ını almaya devam edecekler.

Uygulama, 1 Ocak 2026 ve sonrasında doğan çocukların ebeveynleri için geçerli olacak. Düzenleme, evlat edinen aileleri de kapsıyor.

DOĞURGANLIKTAKİ DÜŞÜŞ AVRUPA’YI ETKİLİYOR

Doğurganlık oranlarındaki düşüş yalnızca Fransa'yı değil, Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bölümünü etkiliyor.

2. DÜNYA SAVAŞI’NDAN BU YANA BİR İLK!

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre ülke, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ilk kez 2024 yılında doğan bebek sayısının hayatını kaybeden kişi sayısının altında kaldığı bir yılı geride bıraktı.

Öte yandan kadın hakları savunucuları, yeni düzenlemenin toplumsal cinsiyet eşitliğine beklenen katkıyı sağlamayacağını savunuyor.