2 gün sonra bitecek! Yoğunluk başladı: Bu uyarıya dikkat

Kış lastiği uygulamasının sona erme tarihinin 1 Nisan'dan 15 Nisan'a uzatılmasının ardından, zorunluluk kapsamında olmayan hususi araç sahipleri, beklenen yoğunluğa kalmamak için lastikçilerde mesaiyi erken başlattı.

Türkiye genelinde ticari araçlar için uygulanan zorunlu kış lastiği uygulamasının bitiş tarihi bu yıl 15 Nisan olarak güncellendi. Kış mevsiminin etkilerini yitirmeye başladığı Düzce'de, ticari araçlar 15 Nisan'ı beklerken, uygulamadan muaf olan hususi otomobil sahipleri yaz lastiklerine geçmek için oto sanayi sitelerinin yolunu tuttu. Havaların ısınmasını fırsat bilen sürücüler, yoğunluk yaşamamak adına araçlarını şimdiden bakıma aldı.

YAZ BAKIMI OLMASI ŞART

Araçların kışın zorlu şartlarından çıktığını ve yalnızca lastik değişiminin yeterli olmayacağını belirten lastik ustası Ümit Sel, sürücülere yaza hazırlık uyarısında bulundu. Sel, şu cümleleri kurdu:

"Kış lastiğinden yaz lastiğine geçiş tarihi 15 Nisan'a uzatılmıştı. Hareket yavaş yavaş başladı. Otomobillerde lastik değişimi zorunlu değildi. Ticariler ise 15 Nisan'ı beklemek zorunda. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte otomobil sürücüleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Tabii sadece lastik değişimiyle bitmiyor. Kışın zorlu şartlardan çıkan araçların yaz bakımı da olması gerekiyor"
KIŞTAN ÇIKINCA BUNLARI KONTROL ETTİRİN!

Karlı havalarda görünmeyen çukurların araçların alt takımına zarar vermiş olabileceğine dikkati çeken Sel, "Kışın kar altında kalan çukurlar fark edilemediği için araçların yürüyen aksamında hasarlar oluşabiliyor. Bu nedenle sürücülerin mutlaka genel kontrol yaptırması gerekiyor. Yağ bakımları, cam suları ve antifriz ölçümlerinin elden geçmesi şart. Özellikle yaz sezonunda çıkılacak tatil yolculuklarında mağduriyet yaşanmaması adına araçların sanayide kapsamlı bir yaz bakımından geçirilmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'
Arasanız bulamazsınız 100 tane yaptı bittiArasanız bulamazsınız 100 tane yaptı bitti

kış lastiği
kış lastiği
En Çok Okunan Haberler
ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

