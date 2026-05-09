Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefonlara uygulanan taksit sınırlamasına yönelik Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Taksit düzenlemesi ile ilgili detaylar belli oldu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Küresel tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve bellek fiyatlarındaki artışlar, akıllı telefon maliyetlerini yukarı çekiyor. 5G ile birlikte yeni akıllı telefon modellerine talep artmaya başladı. Bu durum fiyat ve talep arasında sıkışan üretici ve GSM operatörlerini olumsuz etkiliyordu.

TELEFONLARA TAKSİT

Ticaret Bakanlığı, akıllı telefonlarda taksit sınırına yönelik yeni bir düzenleme için harekete geçti. Buna göre, 20 bin TL’nin altındaki telefonlara 12 taksit uygulaması 30 bin TL’nin üzerine çıkarılıyor. Düzenlemenin Mayıs veya Haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sektör temsilcilerinin Ticaret Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde, mevcut 20 bin TL olan taksit sınırı barajının 30 bin TL ya da 35 bin TL bandına yükseltilmesi gündeme getiriyordu.

3 TAKSİT İLE SINIRLANDIRILIYORDU

Mevcut durumda fiyatı 20 bin TL’nin altındaki telefonlara 12 taksit yapılabilirken, bu tutarın üzerindeki cihazlarda taksit sayısı 3 ile sınırlandırılıyor. Düzenleme ile daha geniş bir model yelpazesinin 12 taksit kapsamına girmesi hedefleniyor.

SATIŞLAR ARTABİLİR

Uzmanlar, taksit sınırındaki güncellemenin yılın ikinci yarısında satışlarda yüzde 15 ile 20 arasında bir artış getireceğini öngörüyor. Düzenleme ayrıca hem dijital dönüşümün önünü açacak hem de daralan perakende pazarına can suyu olacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

