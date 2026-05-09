Anne ve anne adayları dikkat! Bakan Işıkhan duyurdu: Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise, "Çalışan annelerimizi desteklemek amacıyla yaptığımız düzenlemeyle analık ödeneği süresini uzatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anne ve anne adaylarını ilgilendiren doğum izniyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve SGK'dan açıklama geldi. Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkartıldığı duyuruldu.

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU: DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKTI

Bakan Işıkhan açıklamasında, "Aile yapısının güçlendirilmesi, çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla analık ödeneği süresini tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkarttık. 1 Mayıs 2026 tarihi itibariyle devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödeme otomatik olarak yapılacaktır. 16 Ekim 2025 tarihi itibariyle doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için ise işverenlerinin Kurumumuza yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacaktır.

BAŞVURU YAPMAYA GEREK YOK

Konuyla ilgili sistemsel güncellemeler devam etmektedir. Annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kurumumuza ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır" dedi.

SGK: "ANALIK ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILDI"

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise, "Çalışan annelerimizi desteklemek amacıyla yaptığımız düzenlemeyle analık ödeneği süresini uzatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

