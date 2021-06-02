FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran Şans Topu çekilişi sonucu ve bilet sorgulama ekranı...

2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran Şans Topu çekilişi sonucu ve bilet sorgulama ekranı...

02.06.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Mili Piyango İdaresi tarafından Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenmekte olan Şans Topu çekilişinde bu haftanın ilk talihlileri belli olacak. MP Tv üzerinden canlı şekilde gerçekleştirilecek olan şans topu çekilişinde 2 Haziran tarihinin sonuçları merak konusu oldu. Peki 2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Haziran Şans Topu çekilişi sonucu ve bilet sorgulama ekranı...

2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran Şans Topu çekilişi sonucu ve bilet sorgulama ekranı...

Şans oyunu severler 2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçlarını merakla takip ediyor. MPİ tarafından Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde bu haftanın ilk talihlileri belirlenecek. MP Tv üzerinden canlı yayınlanacak olan şans topu çekilişinde Çarşamba gününün sonuçları merak ediliyor. Peki 2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı?

2 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUCU VE BİLET SORGULAMA EKRANI...

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Şans Topu oyununda, bu akşam yani 2 Haziran tarihinin talihlileri saat 20.00’da düzenlenecek çekilişin sonrasında belli olacak. Çekilişi anlık ve canlı şekilde takip etmek isteyenler ise MP Tv kanalı üzerinden sonuçları takip edebilecek. Şans topu çekiliş sonuçları ise Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden paylaşılacak.

2 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO'DA ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda, bir kolonun üst kısmında 34, alt kısmında 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Oyunda bir ya da birden fazla kolon oynanabilmektedir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Kolonunu kendi seçtiğin sayılar ile veya istersen de "Rastgele" seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altında bulunan "SEN SEÇ" kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşturulur.

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir. Ayrıca çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılım sağlanabilmektedir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Türkiye yaş kayısıdan 860 dolar kazanırken, İtalya 2,086 dolar kazanıyorTürkiye yaş kayısıdan 860 dolar kazanırken, İtalya 2,086 dolar kazanıyor
Araç sahipleri için önemli karar!Araç sahipleri için önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ayağının koptuğunu kimse söyleyemedi

Ayağının koptuğunu kimse söyleyemedi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Erdoğan'ın TRT yayınında dikkat çeken saat detayı

Erdoğan'ın TRT yayınında dikkat çeken saat detayı

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

D100 ve TEM'de ağır vasıta yasağı başladı!

D100 ve TEM'de ağır vasıta yasağı başladı!

'Baby Shark' paylaşımı hisseleri uçurdu

'Baby Shark' paylaşımı hisseleri uçurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Bir teknoloji devi daha Türkiye'de üretime başladı

Bir teknoloji devi daha Türkiye'de üretime başladı

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.