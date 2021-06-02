2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran Şans Topu çekilişi sonucu ve bilet sorgulama ekranı...

Şans oyunu severler 2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçlarını merakla takip ediyor. MPİ tarafından Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde bu haftanın ilk talihlileri belirlenecek. MP Tv üzerinden canlı yayınlanacak olan şans topu çekilişinde Çarşamba gününün sonuçları merak ediliyor. Peki 2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı?
Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Şans Topu oyununda, bu akşam yani 2 Haziran tarihinin talihlileri saat 20.00’da düzenlenecek çekilişin sonrasında belli olacak. Çekilişi anlık ve canlı şekilde takip etmek isteyenler ise MP Tv kanalı üzerinden sonuçları takip edebilecek. Şans topu çekiliş sonuçları ise Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden paylaşılacak.
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Şans Topu oyununda, bir kolonun üst kısmında 34, alt kısmında 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Oyunda bir ya da birden fazla kolon oynanabilmektedir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Kolonunu kendi seçtiğin sayılar ile veya istersen de "Rastgele" seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altında bulunan "SEN SEÇ" kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşturulur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir. Ayrıca çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılım sağlanabilmektedir.
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