2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran Şans Topu çekilişi sonucu ve bilet sorgulama ekranı...

Şans oyunu severler 2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçlarını merakla takip ediyor. MPİ tarafından Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde bu haftanın ilk talihlileri belirlenecek. MP Tv üzerinden canlı yayınlanacak olan şans topu çekilişinde Çarşamba gününün sonuçları merak ediliyor. Peki 2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı?

2 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUCU VE BİLET SORGULAMA EKRANI...

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Şans Topu oyununda, bu akşam yani 2 Haziran tarihinin talihlileri saat 20.00’da düzenlenecek çekilişin sonrasında belli olacak. Çekilişi anlık ve canlı şekilde takip etmek isteyenler ise MP Tv kanalı üzerinden sonuçları takip edebilecek. Şans topu çekiliş sonuçları ise Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden paylaşılacak.

2 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO'DA ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda, bir kolonun üst kısmında 34, alt kısmında 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Oyunda bir ya da birden fazla kolon oynanabilmektedir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.