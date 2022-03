2 katı ödeme yapılıyor! İşçiler para yerine izin kullanılabiliyor

Türkiye, fazla çalışmanın en fazla gerçekleştiği ülkeler arasında yer alıyor. Fazla çalışmaya 1.5 kat, tatil çalışmasına ise 2 kat ödeme yapılıyor. Bazı işçiler fazla çalışmalarının karşılığını alamazken işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar değerlendirildiğinde kıdem tazminatı ve mesai paraları ortaya çıkıyor.

İŞÇİNİN ONAYI ALINMALI

İş Kanunu'nda fazla çalışma ve çalışma saatleri tanımlanmıştır ve bir işçi haftada en fazla 45 saat çalıştırılabilir. Bir işçi günlük 7.5 saatten veya haftada 45 saatten fazla çalışmışsa mesai ödemesi almalıdır. Günlük çalışma saati 11 saatten fazla olamaz. Böylece günlük fazla çalışma en fazla 3.5 saat yaptırılır. Haftalık 45 saat sınırı aşılmadıkça fazla mesai devreye girmez. Ancak burada bir detay vardır ki o da şudur, işçi haftalık 45 saati aşmadığında fazla mesai yapmış olmaz ama günlük 11 saati aşarsa fazla mesai yapmış olur ve fazla çalışma ücreti alması gerekir.

İş Kanunu 41. maddede şu ifadeler yer alıyor: "Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödenir." Bu da demek oluyor ki, 30 TL saatlik ücreti olan bir işçi hafta 5 saat mesai yapmışsa bu işçiye o hafta için 5 saat karşılığında 150 lira yerine 225 lira ödenecektir. Haftada 45 saatin altında çalışma sütresi belirlenen işçiler için ise 45 saate kadar olan kısım için yüzde 25 fazla ödeme yapılır. 45 saatten fazla çalışmalar yüzde 50 fazlasıyla hesaplanır.

Fazla çalışma için işçinin onayı alınmalı. Ayrıca bir yılda 270 saatten fazla mesai yapılamaz, tatil çalışmasında 2 kat ödeme yapılır.

PARA YERİNE İZİN

Fazla çalışma yerine izin kullanılabileceği ifadesi İş Kanunu'nda yer alıyor. Yasanın 41. maddesinde yer alan ifadeler şu şekildedir: "Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır."