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2 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 2 Mart 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

02.03.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları Rusya - Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 22, 18, 14 ayar altın bilezik fiyatları da bu durumdan nasibini aldı. Vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı araştırmayı sürdürüyor. İşte 2 Mart 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar gram altın bilezik fiyatları...

2 Mart altın bilezik fiyatları yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile 14, 18 ya da 22 ayar altın bilezik alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2 Mart Çarşamba günü, altın fiyatları yükselişe geçti. "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Mart ayının ilk haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 2 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

2 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

2 Mart Çarşamba 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 792,53 TL

2 Mart Çarşamba 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 799,05 TL

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

2 Mart Çarşamba 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 632,05 TL

2 Mart Çarşamba 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 632,20 TL

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

2 Mart Çarşamba 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 473,05TL

2 Mart Çarşamba 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 574,03 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

2 Mart Çarşamba günü günü gram altın alış: 862,41TL

2 Mart Çarşamba günü gram altın satış: 862,58 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

2 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını alış: 5.716,00 TL

2 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını satış: 5.802,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

2 Mart Çarşamba günü yarım altın alış: 2.813,00 TL

2 Mart Çarşamba günü yarım altın satış: 2.839,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

2 Mart Çarşamba günü çeyrek altın alış: 1.405,00 TL

2 Mart Çarşamba günü çeyrek altın satış: 1.420,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

2 Mart Çarşamba günü tam altın alış: 5.609,00 TL

2 Mart Çarşamba günü tam altın satış: 5.659,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

Ata altın alış: 5.760,00 TL

Ata altın satış: 5.806,00 TL

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