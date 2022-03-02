2 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 2 Mart 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

2 Mart altın bilezik fiyatları yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile 14, 18 ya da 22 ayar altın bilezik alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2 Mart Çarşamba günü, altın fiyatları yükselişe geçti. "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Mart ayının ilk haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 2 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...
2 Mart Çarşamba 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 792,53 TL
2 Mart Çarşamba 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 799,05 TL
2 Mart Çarşamba 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 632,05 TL
2 Mart Çarşamba 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 632,20 TL
2 Mart Çarşamba 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 473,05TL
2 Mart Çarşamba 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 574,03 TL
2 Mart Çarşamba günü günü gram altın alış: 862,41TL
2 Mart Çarşamba günü gram altın satış: 862,58 TL
2 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını alış: 5.716,00 TL
2 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını satış: 5.802,00 TL
2 Mart Çarşamba günü yarım altın alış: 2.813,00 TL
2 Mart Çarşamba günü yarım altın satış: 2.839,00 TL
2 Mart Çarşamba günü çeyrek altın alış: 1.405,00 TL
2 Mart Çarşamba günü çeyrek altın satış: 1.420,00 TL
2 Mart Çarşamba günü tam altın alış: 5.609,00 TL
2 Mart Çarşamba günü tam altın satış: 5.659,00 TL
Ata altın alış: 5.760,00 TL
Ata altın satış: 5.806,00 TL
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