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Porsche hisselerini sattı! Bugatti Rimac'ın yeni sahibi belli oldu

Porsche'nin Bugatti Rimac ve Rimac Group'taki hisseleri el değiştirdi. Satışın tamamlanmasıyla şirketlerin yeni sahibi de belli oldu.

Porsche hisselerini sattı! Bugatti Rimac'ın yeni sahibi belli oldu
Aleyna Türkmen

Porsche, Bugatti Rimac ve Rimac Group bünyesindeki hisselerinin satışını tamamladı. Spor otomobil üreticisi, gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından işlemi 9 Eylül 2026 tarihinde sonuçlandırdı.

Satışla birlikte Porsche AG Grubu'nun yaklaşık 1 milyar euro gelir elde etmesi bekleniyor. Şirket ayrıca elde edilecek kaynağın 250 milyon eurosunu emeklilik yükümlülüklerinin finansmanında kullanacak.

Porsche hisselerini sattı! Bugatti Rimac ın yeni sahibi belli oldu 1

PORSCHE'NİN HİSSELERİ EL DEĞİŞTİRDİ

Porsche'nin newsroom sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, Bugatti Rimac ve Rimac Group'taki hisselerin devrine ilişkin işlem, düzenleyici onayların ardından 9 Eylül 2026'da tamamlandı. Böylece Porsche'nin söz konusu şirketlerdeki hisselerinin satışına yönelik süreç resmen sona erdi.

Porsche ile alıcı konsorsiyumu, satışa ilişkin ilgili anlaşmaları Nisan 2026'da imzalamıştı. Nisan ayında yayımlanan açıklamada, Porsche'nin Bugatti Rimac ve Rimac Group'taki hisselerini HOF Capital liderliğindeki konsorsiyuma tamamen devredeceği belirtilmişti. Böylece Porsche'nin söz konusu şirketlerdeki hisselerinin yeni sahibi de belli oldu.

İşlem sonucunda yaklaşık 1 milyar euro gelir elde edilecek. Porsche AG Grubu, bu tutarın 250 milyon eurosunu emeklilik yükümlülüklerini finanse etmek için kullanacak.

Porsche hisselerini sattı! Bugatti Rimac ın yeni sahibi belli oldu 2

2026 NAKİT AKIŞI MARJI BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Satıştan sağlanacak nakit girişinin yanı sıra emeklilik yükümlülüklerinin daha fazla finanse edilmesi de Porsche'nin 2026 yılı finansal beklentilerine yansıdı. Şirket, bu iki unsuru dikkate alarak Otomotiv Net Nakit Akışı Marjının 2026 yılının tamamında yüzde 5,5 ila yüzde 7,5 arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Porsche'nin yarıyıl mali raporunda açıklanan Otomotiv Net Nakit Akışı Marjı tahmininde, elden çıkarmaların finansal etkileri hesaba katılmamıştı. Yeni değerlendirmede ise söz konusu yaklaşık 1 milyar euroluk nakit girişi ile emeklilik yükümlülüklerinin daha fazla finansmanı dikkate alındı. Buna bağlı olarak 2026 yılının tamamına ilişkin Otomotiv Net Nakit Akışı Marjı beklentisi yüzde 5,5 ila yüzde 7,5 aralığına yükseltildi.

Porsche'nin Bugatti Rimac ve Rimac Group'taki hisselerini elden çıkarması, şirketin asıl faaliyet alanına odaklanma yolunda attığı adımlardan biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
porsche hisse satış
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