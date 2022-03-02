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2 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 2 Mart 2022 Çarşamba

02.03.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları dün Bitcoin'in yüzde 15 oranında yükselerek 43 bini aşması üzerine merak konusu oldu. Rusya için alınan yaptırım kararları kripto paraları etkiledi. Peki 2 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 2 Mart 2022 Çarşamba kripto paralarda son durum...

2 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 2 Mart 2022 Çarşamba

2 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya Ukrayna gerilimi dolayısıyla aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen veya ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda 2 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. 2 Mart 2022 Çarşamba kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 2 Mart Çarşamba günü yüzde 2,41 değer artışıyla dikkat çekti.

Bitcoin'in alış fiyatı: 44.333,72 Dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 44.333,71 Dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyat: 616.682,05 TL

Bitcoin satış fiyatı: 616.681,91 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un değeri 2 Mart Çarşamba günü yüzde 3.15 arttı.

Ethereum bugün satış fiyatı; 3.006,5200 Dolar

Ethereum bugün alış fiyat; 3.006,5100 Dolar

ETHEREUM KAÇ TL?

Ethereum alış fiyat: 41.820,6932 TL

Ethereum satış fiyatı: 41.820,5541 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in değeri 2 Mart Çarşamba günü yüzde 1,36 arttı.

Dogecoin satış fiyatı; 0,1346 Dolar

Dogecoin alış fiyatı; 0,1345 Dolar

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin alış fiyatı: 1,872 TL

Dogecoin satış fiyatı: 1,8709 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 2 Mart Çarşamba günü yüzde 0,25 değer artışıyla dikkat çekti.

Ripple alış fiyatı: 0,7767 Dolar

Ripple satış fiyatı: 0,7766 Dolar

RİPPLE KAÇ TL?

Ripple alış fiyatı; 10,8039 TL

Ripple satış fiyatı; 10,8025 TL

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Anahtar Kelimeler:
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