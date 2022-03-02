2 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 2 Mart 2022 Çarşamba

2 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya Ukrayna gerilimi dolayısıyla aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen veya ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda 2 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. 2 Mart 2022 Çarşamba kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.
Bitcoin 2 Mart Çarşamba günü yüzde 2,41 değer artışıyla dikkat çekti.
Bitcoin'in alış fiyatı: 44.333,72 Dolar
Bitcoin'in satış fiyatı: 44.333,71 Dolar
Bitcoin alış fiyat: 616.682,05 TL
Bitcoin satış fiyatı: 616.681,91 TL
Ethereum'un değeri 2 Mart Çarşamba günü yüzde 3.15 arttı.
Ethereum bugün satış fiyatı; 3.006,5200 Dolar
Ethereum bugün alış fiyat; 3.006,5100 Dolar
Ethereum alış fiyat: 41.820,6932 TL
Ethereum satış fiyatı: 41.820,5541 TL
Dogecoin'in değeri 2 Mart Çarşamba günü yüzde 1,36 arttı.
Dogecoin satış fiyatı; 0,1346 Dolar
Dogecoin alış fiyatı; 0,1345 Dolar
Dogecoin alış fiyatı: 1,872 TL
Dogecoin satış fiyatı: 1,8709 TL
Ripple 2 Mart Çarşamba günü yüzde 0,25 değer artışıyla dikkat çekti.
Ripple alış fiyatı: 0,7767 Dolar
Ripple satış fiyatı: 0,7766 Dolar
Ripple alış fiyatı; 10,8039 TL
Ripple satış fiyatı; 10,8025 TL
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