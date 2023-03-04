2 yıl erteleme, 18 yıl vade ve sıfır faizli kredi! İster aylık ister yıllık: Depremde evi hasar görene destek! e-Devlet'ten 30 gün içinde...

Deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak için acil yıkılan konut sahiplerine uygun kredilendirme koşullarıyla yeni konut yapılacak. Ağır hasarlı konutlar için maliyet üzerinden borçlandırma yapılacak. Konutlar teslim edildikten sonra 2 yıl herhangi bir ödeme yapılmayacak, sonraki 18 yılda ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle, faizsiz bir şekilde ödenecek.

Sabah’ta yer alan habere göre, nakdi yardımın yanı sıra geçici barınma imkânı sunulurken, orta hasarlıda güçlendirme yapılmazsa oturulmasına izin verilmeyecek. Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre binaları hasar gören vatandaşlardan kimlere konut, işyeri, ahır yapılacağı belirlenecek.

İŞTE MERAK EDİLEN BAZI SORULARIN YANITLARI

İki kardeşin hisseli olarak sahip olduğu bir konut ağır hasarlı ise her ikisi de konut alabilir mi?

İki kardeşe, talep ve taahhütname vererek müşterek hak sahibi olmak kaydıyla hisseli bir konut yapılabilir. Sadece bir kardeşin müracaat ederek hak sahibi olması durumunda ise yine bir konut yapılıyor.

Orta hasarlı bir binanın da boşaltılması gerekiyor mu?

Orta hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen boşaltılıyor. Afetzedelerin binalarını 1 sene içerisinde güçlendirmeleri gerekiyor. Bir yıl içinde güçlendirme yapılmazsa ağır hasarlı kabul edilerek yıkılıyor. AFAD tarafından uygun geri ödeme koşullarında güçlendirme kredisi imkânı sunuluyor.

Bina hasar durumunun hatalı olduğunu düşünenin itiraz hakkı var mı?

İlk hasar tespitine itirazlar e-Devlet'ten yapılabilir. Hasar tespiti hiç yapılmayan, binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen ya da başka sebeplerle hasar tespitlerine itiraz eden vatandaşların 30 günlük süre içerisinde itiraz talepleri alınıyor.

Konteyner yardımını kimler alabilir, bir aileye birden fazla tahsis olur mu?

Konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olanlara konteyner kentlerde barınma imkânı sağlanıyor. Konteyner alanlar kira yardımından faydalanamıyor. Hane başına yalnızca bir 1 konteyner tahsis ediliyor. Konteyner alan ailelere de 15 bin lira taşınma yardımı yapılıyor.

Hak sahipliği ve borçlandırma çalışmaları neden yapılıyor?

Hasar tespitlerinin ardından Afet Kanunu kapsamında konut, işyeri, ahır yapılacağını belirlemek için hak sahipliği ve borçlandırma çalışmaları yapılıyor. Hak sahipliği merkezlerinde konut, işyeri ya da ahırdan hak sahibi olmak istediklerine dair talep, taahhütname evrakı vermeleri, devletin sunduğu şartlarda borçlanacaklarına dair borçlandırma senedi doldurmaları gerekiyor.

Afet konutlarının maliyeti hangi şartlarda ödeniyor?

Konutlar teslim edildikten sonra; afetzedeler 2 yıl herhangi bir ödeme yapmayacak, sonraki 18 yılda ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle, faizsiz bir şekilde borçlarını ödeyebilecek.

Afet bölgesi kararının ardından hasar tespiti kaç aşamada yapılıyor, kimler konut alabiliyor?

Afet etkisi belirleme, kesin hasar tespit ve itiraz hasar tespit olmak üzere üç aşamada gerçekleştiriliyor. Binalar hasar boyutuna göre yıkık, acil yıkılacak bina, ağır hasarlı, orta, az hasarlı ve hasarsız olmak üzere 6 farklı derecede sınıflandırılıyor. Afetzede vatandaşlara devlet tarafından hak sahipliği koşullarını taşımak şartıyla uygun imkânlarla yeni afet konutu yapılması sağlanıyor. Acil yıktırılacak bina tespitinde afet konutu kapsamında uygun kredilendirme koşullarıyla yeni konut, nakdi yardım ve geçici barınma imkânı sunuluyor.

Kimler afet konutu almaya hak kazanıyor?