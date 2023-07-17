2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeyle faizsiz kredi! 800 bin TL'ye kadar... Başvurular bugün başlıyor: 500 bin TL hibe desteği... 11 ilde verilecek

Deprem felaketinin ardından bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Depremden etkilenen 11 ilde kendi inşaatını yapmak isteyen depremzedelere destek verilecek. Afetzedelere hem hibe hem de faizsiz kredi olanağı sunulacak. "Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular bugün başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 22 noktada açılan yapım ve dönüşüm ofislerinden bilgi alınabileceğini belirtti. Depremzedeler e-Devlet üzerinden projeye başvuru yapılabilecek.

Bakan Özhaseki yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız. Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181’den projemiz hakkında bilgi alabilirler” dedi.

5 İLDE 22 NOKTADA

Yapım ve Dönüşüm Ofisleri, depremden etkilenen illerde 17 Temmuz’dan itibaren 22 bölgede hizmet verecek. Depremden yoğun bir şekilde etkilenen illerde kurulacak ofisler işe şöyle:

“Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin’de, Malatya’da Yeşilyurt, Akçadağ, Battalgazi ve Doğanşehir’de, Adıyaman’da Merkez, Gölbaşı, Besni ve Kahta’da, Hatay’da Antakya, Defne, İskenderun/Belen, Kırıkhan, Samandağ ve Hassa’da, Gaziantep’te İslahiye ve Nurdağı.”

Yapım ve Dönüşüm Ofisleri şu görevleri üstelenecek:

“Yerinde Dönüşüm projesine başvuruları alacak. Vatandaşın her türlü talep ve önerilerine cevap verecek. Hak sahipliğinin belirlenmesine karar verecek. Salt çoğunluğu gerçekleşen inşa öncesi süreci kontrol edecek. Hazırlanan projelerin uygunluğunu denetleyecek. Vatandaşın talebi doğrultusunda tip projeler hazırlayacak. Vatandaşın mağdur olmasını önleyecek tip sözleşmeler hazırlayacak. Hak ediş süreçlerine göre ödemelerin yapılma takvimini takip edecek. Ruhsattan iskan sürecine kadar bütün imar ve inşa faaliyetini adım adım denetleyecek.”

DEPREMZEDELER İÇİN HİBE DESTEĞİ VE KREDİ İMKANI

Proje ile konut için 500 bin TL, iş yeri için 250 bin TL hibe verilecek. Afetzedelere 2 yıl ödemesiz 10 yıl vade ile faizsiz kredi imkanı da sunulacak.

KONUTLAR İÇİN 500 BİN TL İLE 800 BİN TL ARASINDA FAİZSİZ KREDİ

Konutta 800 bin TL'ye, iş yerlerinde ise 500 TL'ye kadar kredi kullanılabilecek. Yerinde Dönüşüm projesinde, sıvılaşma olan noktalar ile fay hattı ve dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyecek.