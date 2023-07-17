Merkez Bankası faiz kararı sonrası yüzde 47,95'e yükselmişti! Perşembe günü bir kez daha değişecek: İhtiyaç kredisi faizleri 20 yılın zirvesinde…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 20 Temmuz Perşembe günü yeni faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimzi ay politika faizini 6.5 puan artıran Merkez Bankası, oranı yüzde 15’e yükseltilmişti. Bu ay ise beklentiler netleşti.

TEMMUZ 2023 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Foreks’in anketine katılan ekonomistler Temmuz ayı PPK’sında politika faizinin yüzde 15’ten yüzde 20’ye yükseltilmesini bekliyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngörürken politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceği belirtildi. Yıl sonu politika faizi beklentileri de yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yılsonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 28,50 oldu.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası’nın faiz kararı yıllık bileşik referans faiz oranı yüzde 17,86’ya yülseltmişti. Referans faiz oranının yükselmesi sonucu da ticari ve ihtiyaç kredi faizinde bankalar adım atmasına neden olmuştu. Bir süredir yüksek mevduat faizleri nedeniyle artışta olan ihtiyaç kredisi faizleri bankacılık sektörünün en yüksek faizleri uygulayabildiği alan olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 7 Temmuz itibariyle ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 47,95'e yükseldi. Böylece PPK sonrasındaki iki haftada 6,43 puan, 30 Haziran'dan 7 Temmuz haftasına kadar ise 4 puanlık artış yaşanarak 20 yılın zirvesine yükselmiş oldu.

TAŞIT VE KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DE YÜKSELİŞTE

Taşıt ve konut kredi faizleri de arttı. Taşıt kredi faizleri PPK sonrası iki haftada 7.2 puan, bir haftada da 5 puan artarak yüzde 41,22'ye çıktı. Konut kredi faizleri de iki haftada 4.32 puan, 1 haftada 3.85 puan artarak yüzde 28,3 seviyesine geldi.

TÜKETİCİ KREDİSİ BÜYÜMESİ FRENE BASTI

Merkez Bankası verileri tüketici kredi büyümesi ivme kaybını devam ettiriyor. Kamu bankalarında tüketici kredi büyümesi yüzde 28,4, özel bankalarda ise yüzde 48,3 oldu. Toplam sektörde tüketici kredi büyümesi 13 haftalık yıllıklandırılmış olarak yüzde 40 seviyesinde kaldı.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı sonrasında politika faizinde beklenen artışın yapılması durumunda ise referans faiz oranı yeniden yükselecek. İhtiyaç ve ticari kredi faizlerinde yükselişin devam etmesi de piyasanın beklentileri dahilinde bulunuyor. (Ekonomi Gazetesi-Şebnem Turhan)



