FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 20 AB ülkesine ihracat haziranda arttı

20 AB ülkesine ihracat haziranda arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2020 12:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2019'un aynı dönemine göre AB üyesi 27 ülkenin 20'sine artarken, yüzde 230,34 ile en fazla ihracat artışı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde kaydedildi.

20 AB ülkesine ihracat haziranda arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin en derinden hissedildiği mart-nisan-mayıs döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemlerine göre kayda değer bir şekilde olumsuz etkilenmişti. Ancak ekonominin tekrar canlanmasıyla ve sanayide çarkların tekrar dönmeye başlamasıyla Türkiye AB'ye ihracatta toparlanma yoluna girdi ve önceki aylara göre önemli bir gelişme kaydetti.

Türkiye'nin ihracatı geçen ay yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolar oldu.

Haziran ayı ile başlayan normalleşme süreciyle birlikte Türkiye, hem küresel ticarette hem de AB'ye ticarette atağa kalktı.

Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarı Avrupa Birliği'ne (AB) dış satımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde mart, nisan ve mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemlerine göre azalırken, haziran ayında 27 AB ülkesinin 20'sine ihracatı arttı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Geçen yılın haziran ayında toplam 4 milyar 931 milyon 553 bin dolar olan Türkiye'nin 27 AB ülkesine ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,7 artarak 5 milyar 214 milyon 537 bin dolara yükseldi.

İTALYA, İSPANYA VE FRANSA'YA İHRACATTA DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Söz konusu dönemlerde en fazla ihracat artışı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleşti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçen yılın haziran ayında 11 bin 66 dolar olarak gerçekleşen ihracat bu yılın haziran ayında yüzde 230,34 artarak 38 bin 53 dolara çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Yöneti'minin ardından Hırvatistan'a ihracat yüzde 55,49 artışla 21 milyon 281 bin 90 dolardan 33 milyon 92 bin 11 dolara, Estonya'ya ihracat yüzde 47,50 yükselişle 5 milyon 283 bin 48 dolardan 7 milyon 793 bin 39 dolara, Litvanya'ya ihracat yüzde 47,46 artışla 13 milyon 745 bin 17 dolardan 20 milyon 268 bin 65 dolara, Finlandiya'ya ihracat yüzde 41,11 yükselişle 21 milyon 701 bin 65 dolardan 30 milyon 623 bin 22 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemlerde AB ülkeleri arasında Türkiye'nin Malta'ya ihracatı yüzde 31,54, Lüksemburg'a ihracatı yüzde 30,96, Hollanda'ya ihracatı yüzde 19,59, Danimarka"ya ihracatı yüzde 15,56, Avrupa'nın ana ekonomilerinden Fransa'ya ihracatı yüzde 8,34, İspanya'ya ihracatı yüzde 1,36, İtalya'ya ihracatı yüzde 1,27 azalış kaydetti.

AB ülkeleri arasında haziran ayında en fazla ihracat 1 milyar 184 milyon 554 bin 33 dolarla Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı 600 milyon 309 bin 23 dolarla İtalya, 574 milyon 691 bin 8 dolarla Fransa, 439 milyon 535 bin 70 dolarla İspanya, 362 milyon 91 bin 11 dolarla Hollanda izledi.

İtalya, İspanya ve Fransa'ya ihracatta düşüşler görülmesine karşın bu ülkeler AB'ye ihracatta önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
PTT emekli kredisi ne kadar?PTT emekli kredisi ne kadar?
İşsizler ve sigortası olmayanlar dikkat! İşsizler ve sigortası olmayanlar dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖTV sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖTV sıfırlandı

Yüzde 71’i tamamlandı! Sadece 35 dakika olacak

Yüzde 71’i tamamlandı! Sadece 35 dakika olacak

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan kız öğrencilere 675 TL’lik yardım!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan kız öğrencilere 675 TL’lik yardım!

Kadınlara büyük müjde! Sadece 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

Sadece 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

PTT emekli kredisi ne kadar? PTT emekli kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT emekli kredisi ne kadar?

Bu mesleklerde çalışanlar çok daha erken emekli oluyor! Şartlar açıklandı...

Bu mesleklerde çalışanlar çok daha erken emekli oluyor!

Rekor kıran altın fiyatlarının daha da artması bekleniyor

Rekor kıran altın fiyatlarının daha da artması bekleniyor

Tek tek cımbızla seçtiği safranı, araba fiyatına satılıyor

Cımbızla toplayıp, araba fiyatına satılıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.